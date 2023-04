Wetter: Lkw mit Auflieger rammt Zugbrücke

Wetter. Schwerer Unfall in der Aue: Der Fahrer des Lkw muss per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

An der Hagener Straße kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Der Grund: An der Unterführung zum Wasserwerk hat es einen schweren Unfall gegeben.

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag an der Straße In der Aue im Einsatz. Dort hat ein Lkw mit Auflieger die Bahn-Brücke gerammt. Der Fahrer musste schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die Deutsche Bahn ist informiert. Sie muss nach dem Unfall die Statik der Brücke überprüfen, über die normaler Weise der Güterverkehr brettert.

