Wetter: Mit und ohne Handicap beim Brückenlauf starten

Wetter. Die Strecken und Läufe machen es möglich: Jede und jeder kann mitmachen beim Brückenlauf am 23. September. Und anmelden kann man sich auch schon.

Die Anmeldung zum sechsten Brückenlauf in Wetter ist ab sofort möglich. Das inklusive Laufevent startet am Samstag, 23. September, um 9.30 Uhr. Die Strecken und Läufe sind so angelegt, dass jede und jeder mitmachen kann – vom Laufanfänger bis zum ambitionierten Freizeitsportler. An allen Strecken und Läufen können Menschen mit und ohne Handicap teilnehmen.

Teamgeist pflegen

Bei der Fun-Staffel (4 x 400 m) steht der Spaß an erster Stelle. Egal ob mit der Familie, dem Kegelclub oder mit Kollegen – wer vor allem eine lustige Zeit haben und den Teamgeist pflegen will, ist hier richtig. Start und Ziel befinden sich am Stadtsaal in Wetter, Kaiserstraße 120. Für ein buntes Rahmenprogramm mit Musik sowie Essen und Trinken ist bestens gesorgt. Publikum und Fans sind auch herzlich willkommen. Ablauf beim Brückentag: 9.30 Uhr Start mit Livemusik, 10 Uhr Start Läufer 10 Kilometer, 10.05 Uhr Start der Nordic Walker 10 Kilometer, 11.45 Uhr Start der Läufer 5 Kilometer, 11.50 Uhr Start der Nordic Walker 5 Kilometer, 13 Uhr Fun-Staffel (4 x 400 Meter).

Name mit Symbolcharakter

Der Name „Brückenlauf“ hat Symbolcharakter, weil das Event Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringt. Rund 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, darunter auch Menschen mit Behinderung, sind im Einsatz – zum Beispiel als Streckenposten.

Zum Veranstalter-Bündnis gehören: Stadt Wetter, Evangelische Stiftung Volmarstein, Volmarsteiner Inklusions Sportverein, Therapiedienste Volmarstein, Lichtburg, TGH Wetter und Frauenheim Wengern. Anmeldungen für Teilnehmende, deren Startgebühr vom Arbeitgeber oder Verein übernommen wird: per Mail an Alexandra Keller, KellerA@esv.de. Angaben: Name und Vorname, Geburtsjahr, Verein bzw. Arbeitgeber oder Laufgruppe, Lauf, an dem teilgenommen werden soll. Alle weiteren Anmeldung: www.brückenlauf-wetter-ruhr.de

