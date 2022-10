Wetter: Patenschaften schaffen Perspektive für junge Ghanaer

Wetter. Mit Patenschaften verhilft der Verein Amaraaba Ghana seit vier Jahren Jugendlichen zur Schulbildung. Nun werden weitere Paten gesucht.

Mit Patenschaften Familien in Ghana unterstützen. So startete der Verein Amaraaba Ghana aus Wetter, der sich für Kinder aus Ghana einsetzt und Schulen baut, sein neustes Erfolgsprojekt vor über vier Jahren. „Wir dachten, die finanzielle Unterstützung der Kinder über Patenschaften wäre eine gute Ergänzung zu unseren großen Projekten wie den Schulbauten und Renovierungen von bestehenden Schulgebäuden“, erinnert sich Vereinsvorsitzende Katharina Gerlach. Denn viele Familien sind auf die Hilfe der Kinder auf dem Feld oder anderswo angewiesen, um die Familie zu ernähren, anstatt sie zur Schule schicken zu können, heißt es. Daher wollte der Verein diese Familien finanziell unterstützen, um den Kindern durch Schulbildung eine Perspektive für die Zukunft zu geben.

Erstes Patenkind auf der Uni

Begonnen hat das Ganze Anfang des Jahres 2018 mit der Patenschaft von Muftawu, einem damals 13-jährigen Jungen aus einem kleinen Dorf nahe Tamale. Sein Vater hatte die Familie verlassen, als er und seine jüngeren Geschwister noch klein waren. Seitdem besucht Muftawu, der ein überdurchschnittlicher Schüler ist, bereits die Universität und steht kurz vor seinem Abschluss. Auch die Patenkinder Naziha und Hawa besuchen bereits die Universität, was ohne die Unterstützung von Paten nicht möglich gewesen wäre.

Persönlicher Kontakt nach Ghana

In Ghana ist es üblich, bereits während der Schule oder im Anschluss an die Schule eine Ausbildung mit handwerklichen Berufen zu beginnen.

So haben die Patenkinder Karim, Mulaika und Lamnatu sich für die Ausbildung zum Schneider entschieden, das Patenkind Memuna hat eine Ausbildung als Friseurin begonnen. „Die Paten und uns freut es natürlich besonders, dass die Kinder mit einer Ausbildung oder dem Besuch an der Universität ihre Zukunft gestalten und wir ihnen mit dem ermöglichten Schulbesuch diese Türen geöffnet haben“, berichtet Katharina Gerlach begeistert. „Die Paten sind mit uns per Mail, WhatsApp oder Telefon in Kontakt, sodass wir sie über die aktuellen Fortschritte der Kinder informieren können“, erzählt die Vereinsvorsitzende.

50 Patenschaften

„Wenn wir in Ghana sind, besuchen wir all unsere Patenkinder und können dann auch Briefe und kleine Geschenke der Paten wie Schulutensilien, Süßigkeiten oder Schmuck überreichen. Mit der Post ist es in Ghana schwierig, deswegen organisieren wir das lieber persönlich“, so die Wetteranerin. Auch Videoanrufe mit den Patenkindern werden organisiert. „Bei den kleinen Kindern, die noch kein Englisch sprechen, übersetzt mein Mann Latif Ibrahim“, erzählt sie. „Wenn wir nicht in Ghana sind, hilft uns Armin, ein Freund der Familie, um mit den Patenkindern in Kontakt zu bleiben.“ Der Freund unterstützt den Verein bereits seit einigen Jahren. So steht Amaraaba Ghana mit den Patenschaften auch für den persönlichen Kontakt zu den Menschen in Ghana. Das macht die Arbeit des Vereins aus. „Wir helfen den Kindern, die wirklich auf die Unterstützung angewiesen sind.“ Katharina Gerlach ist noch immer begeistert über die gute Zusammenarbeit mit den Paten: „Wir hätten nie gedacht, dass wir das Ganze mal so groß aufziehen können.“ Mittlerweile zählt der Verein stolze 50 Patenschaften. „Das sind 50 Kinder, denen wir mit Hilfe unserer Paten eine bessere Zukunft ermöglichen und 50 Familien, die finanziell entlastet werden, um alle ernähren zu können“, freut sie sich.

Ausbildungsort für Jugendliche geplant

Etwa die Hälfte der Patenkinder lebt in dem Dorf Dalung. Dalung ist sehr abgelegen, und von außerhalb sei keine weitere Unterstützung für die Kinder und deren Familien möglich. Daher sei es bei diesen Familien besonders wichtig, genau dort zu helfen. „Perspektivisch möchten wir diese Kinder in das geplante Trainings-Center integrieren“, berichtet Katharina Gerlach. Das Trainings-Center ist das aktuelle und bisher größte Projekt des kleinen Vereins aus Wetter. Durch finanzielle Unterstützung der Organisation Futur 21 Foundation hatte der Verein vor kurzem Fördergelder in Höhe von 30.000 Euro erhalten, von dem nun ein Ausbildungsort für Jugendliche geschaffen werden kann. In diesem Trainings-Center bekommen Jugendliche eine kostenlose Ausbildung und damit eine Perspektive für ihr Leben.. Die Lehrkräfte und Ausbilder profitieren von den Schülern, weil sie die in der Ausbildung hergestellten Produkte wie Schaebutter, Kleidung oder andere Dinge zum Verkauf anbieten können und damit Einnahmen generieren. So können die Lehrkräfte kostenlos unterrichten und das Trainings-Center trägt sich von selbst. Der Verein hilft mit diesem Projekt den Kindern und Jugendlichen mit Bildung ebenso wie den Ausbildern mit einer festen Arbeitsstelle.

Paten gesucht Tatsächlich ist der Verein aktuell auf der Suche nach weiteren Paten für zwei Patenkinder: Sulemana Yakubu und Zulieha Yakubu, beide 2013 geboren, besuchen aktuell die Primary School. Die Kosten pro Kind pro Schuljahr betragen insgesamt 170 Euro. „Die Familie ist auf finanzielle Unterstützung angewiesen, um den beiden Kindern einen Schulbesuch zu ermöglichen“, weiß Katharina Gerlach. Bei Interesse an der Übernahme einer Patenschaft beantwortet Katharina Gerlach Fragen gerne per Mail an: amaraaba-ghana@web.de. Alles zu den Patenschaften finden Interessierte auch auf der Homepage des Vereins unter folgendem Link: https://amaraaba-ghana.de/2022/07/16/unser-neues-projekt-patenschaften

