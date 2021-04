Wetter: Patient stürzt und ruft mit letzter Kraft Feuerwehr

Auch der Rettungsdienst war in der Heinrich-Kamp-Straße Wetter aktiv, um einem gestürzten Patienten in dessen Wohnung zu helfen.

Wetter. Gerade noch so konnte ein Mann in Wetter nach einem Sturz in seiner Wohnung den Notruf wählen. Feuerwehr und Rettungsdienst halfen.

Um 6.02 Uhr schrillten am Mittwochmorgen bereits die Funkmelder der Feuerwehr Wetter, die Löscheinheit Alt-Wetter rückte dann aus. In der Heinrich-Kamp-Straße war eine Person in ihrer Wohnung gestürzt und konnte aus eigener Kraft nicht wieder aufstehen. Zum Glück gelang es laut Mitteilung dem Patienten, über den Notruf Rettungsdienst und Feuerwehr zu rufen.

Vor Ort eingetroffen, verschafften sich die Einsatzkräfte ein kurzes Bild der Lage. Während der Rettungsdienst zur Betreuung durch die verschlossene Wohnungstür Sprechkontakt zum Patienten hielt, öffnete die Feuerwehr mit einem Spezialwerkzeug ein Fenster der betreffenden Erdgeschosswohnung. Hierdurch stieg dann ein Feuerwehrmann ein und öffnete von innen die Wohnungstür. Nun konnten auch Rettungsdienst und Notarzt zur Untersuchung der Person vorgehen.

Da sich der Patient bei seinem Sturz zum Glück nicht verletzt hatte, konnte er mit vereinten Kräften wieder auf die Beine gestellt werden. Der Einsatz konnte somit nach gut dreißig Minuten von allen eingesetzten Kräften beendet werden.