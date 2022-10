Wetter: Physiotherapie-Praxis im ehemaligen Fitness-Studio

Eröffneten eine neue Praxis für Physiotherapie in den Räumen des ehemaligen Fitness-Studios Messingfeld in Wetter: Sebastian Marquard und Stephanie Grote.

Wetter/Herdecke. Sebastian Marquard und Stephanie Grote eröffneten kürzlich das Physioforum Ruhr. Und bekommen schon bald Verstärkung in ihrer Praxis.

Gemeinsam haben Sebastian Marquard und Stephanie Grote vor 14 Jahren ihre Ausbildung auf der Westfalen-Akademie in Dortmund absolviert. Nun eröffneten die beiden Physiotherapeuten in den Räumen des ehemaligen Fitness-Studios Messingfeld an der Kaiserstraße 171 das Physioforum Ruhr – eine Praxis für Physiotherapie.

Wurzeln im Leistungssport

Sebastian Marquard arbeitete zuvor schon in Remscheid selbstständig und kommt aus dem Leistungssport. „Ich habe in Essen American Football gespielt und bin 2010 mit dem deutschen Team Europameister geworden“, so der 36-Jährige, der sich auf Manualtherapie im sportlichen Bereich spezialisiert hat. „Das bedeutet, Sportler kommen nicht zu mir für irgendwelche Übungen, sondern ich arbeite viel mit Weichteiltechniken und Mobilisation.

Das ist auch bei Schmerzpatienten erfolgreich“, erklärt der Experte. Kollegin Stephanie Grote ist Herdeckerin und arbeitete zuletzt zwölf Jahre lang im Kirchender Kurbad. „Ich bin Osteopathin für Pferde und habe ein paar Techniken für Menschen abgewandelt. Ich kombiniere gern die Behandlung von Reiter und Pferd, weil deren Probleme sich oftmals bedingen“, weiß die 37-Jährige. Sie erklärt: „Wenn ein Reiter Rückenschmerzen hat und deswegen schief sitzt, sitzt er nicht gleichmäßig auf dem Pferd und überträgt das Problem auf das Tier – das gilt umgekehrt genau so.“

Reichlich Platz für großes Leistungsspektrum

In ihrer 300 Quadratmeter großen Praxis mit sieben Behandlungsräumen und einem großen Geräteraum bieten die Physiotherapeuten eine umfassende Bandbreite an Leistungen. Dazu gehören Lymphdrainage, Krankengymnastik an Fitnessgeräten unter therapeutischer Aufsicht, Massagen (Wellness, Sport), Fango, Infrarot-Wärmebehandlungen, Kineseotaping sowie manuelle Therapien u.a. auch bei sogenannten Stressbeißern mit CMD (chroniomandibuläre Dysfunktion, Funktionsstörung des Kausystems). „Letzteres kann ja bekanntlich Verspannungen, Schwindel und vieles mehr auslösen“, so Stephanie Grote.

Verstärkung ab November

Nach viermonatiger Umbauzeit eröffnete das Physioforum Ruhr Anfang des Monats. Im November werden die Physiotherapeutinnen Anna-Lisa Stein und Laura Füchtenschnieder aus Herdecke das Team verstärken. Geöffnet ist die Praxis montags, 8 bis 19 Uhr, freitags, 8 bis 14 Uhr, sowie nach Vereinbarung darüber hinaus – etwa für Berufstätige.

Kontakt: 02335/9675926 sowie per Mail an physioforumruhr@gmail.com. Infos unter www.physioforumruhr.de

