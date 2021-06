Wetter: Randalierer zerstört Bienenfutterautomaten am Park

Am neu aufgestellten Bienenfutterautomaten in Wetter sind die Lackabplatzer deutlich zu erkennen. Die kaputten Steine, die als Wurfgeschosse dienten, liegen daneben. Zusätzlich hat der Täter Scherben in den Münzfächern platziert.

Wetter. Mutwillig zerstört ein Randalierer den gerade erst aufgestellten Bienenfutterautomaten und nimmt dabei Verletzungen anderer in Kauf.

Alina Wieczorek kann es kaum glauben, als sie am Samstagnachmittag zum Bienenfutterautomaten am Park in Wetter kommt. Die Vorsitzende des Vereins Frau Gundermann, der für den Automaten zuständig ist, wollte eigentlich die Münzfächer leeren, als sie jedoch näher kam, stellte sie fest, dass jemand offenbar seine Aggressionen daran ausgelassen hatte.

Mit Steinen beworfen

Frau Gundermann Der Verein Frau Gundermann e.V. ist benannt nach der vielseitigen Pflanze. Der Hintergrund: Die Ziele des Vereins sind ähnlich vielfältig. Gundermann will nach eigener Aussage die lokale Identifikation durch die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Rahmen sozialer, künstlerischer, kultureller, ökologischer und sozialökonomischer Projekte in Wetter stärken. Zu den verschiedenen Projekten wie Yoga im Park, die Stadtteil-Cargobikes, dem Upcycling, einer Pflanzentauschbörse, Kleider-Tauschpartys, Märchenstunden und Erste-Hilfe-Kursen für Familien kommen noch viele Portale und Aktionen hinzu. Einen Überblick über das Wirken des jungen Vereins sowie weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es im Internet auf gundermann-ev.de.

„Jemand hat den Automaten als Zielscheibe benutzt“, berichtet sie kopfschüttelnd. Eigentlich hatte Frau Gundermann in der Umgebung bemalte Steine platziert, mit deren Hilfe Kinder Insekten bestimmen können. Darauf zu sehen sind beispielsweise Regenwürmer, die Kinder als Vergleichsbild nehmen können. Doch mithilfe der Steine wurde auf den Automaten geworfen. Die Steine sind zerbrochen, der Lack am Automaten abgeplatzt. Viel schlimmer ist aber noch, dass sowohl in die beiden Münzschlitze als auch in den Auffangbehälter absichtlich Scherben hineingesteckt wurden. „Wir sind ja einiges gewohnt, und der materielle Schaden ist eine Sache, aber hier wurde in Kauf genommen, dass sich jemand an den Scherben verletzt“, stellt Wieczorek entsetzt fest. Viele Kinder holen sich mit ihren Eltern dort Wildblumensamen. Sie hätten sich dort schneiden können. Zumal auch im umliegenden Naschgarten viele Scherben zu finden waren.

Wieczorek und der Verein Frau Gundermann haben inzwischen Anzeige bei der Polizei erstattet und suchen noch Zeugen, die vielleicht etwas gesehen haben könnten. Den Tatzeitraum kann Wieczorek gut eingrenzen. „Ich war am Freitagabend noch bis etwa 17.30 Uhr da und kam am Samstag um 14.30 Uhr wieder. In dem Zeitraum muss es passiert sein“, erklärt die Vereinsvorsitzende.

Bei der Polizei melden

Sie bittet daher die Menschen, die in dem Zeitraum eventuell am Park waren und verdächtige Personen bemerkt haben, sich bei der Polizei zu melden. „Wir sind für jeden Hinweis dankbar“, so Wieczorek.

