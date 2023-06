Wetter: Ranga Yogeshwar übergibt Top 100-Siegel an Nobamed

Wengern. Von OP-Hauben bis Wundhaken: Schon zum zweiten Mal gehört die Medizinprodukte-Firma mit Sitz in Wengern zu den Top-Innovatoren.

Glückwünsche gab es jetzt von dem bekannten Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar für das Unternehmen Nobamed Paul Danz aus Wengern. Die Medizinprodukte-Firma wurde bei dem Innovationswettbewerb Top-100 in der Kategorie „Innovative Prozesse und Organisation“ (Größenordnung 51 bis 200 Mitarbeiter) ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am vergangenen Wochenende in Augsburg für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang das Top 100-Siegel erhalten hatten. Ranga Yogeshwar begleitet den zum 30. Mal ausgetragenen Wettbewerb als Mentor.

Von der OP-Haube bis zum Wundhaken

Das Traditionsunternehmen Nobamed zählt bereits zum zweiten Mal zu den Top-Innovatoren. Seit 1915 entwickelt und fertigt Nobamed mit Sitz an der Höltkenstraße in Wengern Produkte für medizinisch hochsensible Bereiche. Ingesamt über 2400 Medizin- und Hygieneprodukte werden bei Nobamed hergestellt – von persönlichen Schutzausrüstungen über Kosmetika bis hin zu Bedarfsgegenständen für Krankenhäuser, Fachhandel und Praxen. Dazu gehören Kompressen ebenso wie OP-Hauben und Wundhaken. Zudem stellt das Unternehmen in seinen Reinräumen Behandlungseinheiten mit Medizinprodukten kundenindividuell zusammen.

Die Nobamed Paul Danz AG agiere, so heißt es im Unternehmensportrait anlässlich der Auszeichnung, in einem stark regulierten Umfeld. Und: „Wie kann man innovativ sein, wenn vieles genau vorgeschrieben ist? Diese Kernfrage treibt den Mittelständler um. Und er hat darauf reagiert, indem er besonders agile und innovative Prozesse entwickelt hat, die künftig durch eine neu geschaffene Software abgebildet werden sollen.“

Vollsortimenter für Klinikbedarf

Der Verbandmittelhersteller, dessen Wurzeln sich rund 400 Jahre zurückverfolgen lassen, habe sich in den vergangenen Jahren mehrmals neu aufgestellt: Standen früher unsterile Verbandstoffe im Fokus, konzentriere er sich heute auf Sterilprodukte in Reinraumfertigung und liefere seit 2020 auch kundenindividuelle Behandlungseinheiten, mit denen er sich klar als Vollsortimenter für den Klinikbedarf positioniert. „Wir haben einen Prozessschritt aus der Klinik zu uns geholt und bieten industriell gefertigte sterile Behandlungseinheiten an. Früher haben wir die Einzelprodukte direkt in die Klinik geliefert. Jetzt bieten wir sie prozessgerecht zusammengestellt an und entlasten den Anwender damit erheblich“, sagt die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Dr. Anja Danz.

Digitale Transformation

Ein Dauerthema in der Firma seien die komplexen und umfangreichen Zertifizierungsprozesse. Der innovative Mittelständler reagiere darauf mit digitaler Transformation. Die Idee: Die Produktzulassungen zumindest teilweise zu automatisieren. Gemeinsam mit einem externen Partner arbeite man daher an einer umfassenden agilen Software für Zulassung, Projekt- und Qualitätsmanagement. Ein dickes Brett, denn die Vorgaben auf diesen Gebieten seien extrem umfangreich und weitreichend, heißt es aus dem Unternehmen. Schon jetzt seien alle Prozesse im Qualitätsmanagementsystem genau definiert. So gebe es detaillierte Verfahrens- und Arbeitsanweisungen für die Informationsbeschaffung und für die Produktentwicklung. Alle Neuentwicklungen werden ganz genau geplant und mit definierten Meilensteinen versehen. Diese Vorgehensweise gilt nicht nur für die Entwicklung neuer Produkte, sondern auch für die Einführung neuer innerbetrieblicher Prozesse.

Das Siegel Seit 1993 vergibt die compamedia GmbH das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke, Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Mehr Infos unter ww.top100.de

