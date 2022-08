Wetter: Rathaus, Kirchen und Harkortturm bleiben dunkel

Wetter. Die Stadt Wetter spart Energie: Auf Toiletten der Verwaltungsgebäude fließt kein warmes Wasser mehr, Außenbeleuchtungen werden abgeschaltet.

Bereits seit längerer Zeit beschäftigt sich die Stadtverwaltung Wetter intensiv mit möglichem Einsparpotential im Bereich Energie. Einige Maßnahmen sind bereits umgesetzt worden, andere werden noch geprüft bzw. bedürfen – je nach Art der Maßnahme – der Abstimmung mit dem Personalrat innerhalb der Verwaltung oder anderen Externen.

Außenbeleuchtung abgeschaltet

Nach einem interkommunalen Austausch auf Kreisebene am Mittwoch hat nun der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) kurzfristig getagt, um nach den neusten Erkenntnissen das weitere Vorgehen zu besprechen. Alle Heizungen in den Verwaltungsgebäuden sind ohnehin schon komplett abgestellt. Auch die Warmwasserversorgung in den sanitären Anlagen wurde abgeschaltet. Des Weiteren werden folgende Gebäude ab sofort nicht mehr von außen beleuchtet: beide Rathäuser, Stadtbücherei, Harkortturm, Kirchen sowie die Mauer zusammen mit der Baumunterbeleuchtung in der unteren Kaiserstraße. Darüber hinaus gibt es weitere Überlegungen.

Feuerwehr prüft

Im Bereich Sport ist die Verwaltung daher mit dem Stadtverband für Leibesübungen intensiv im Gespräch. Zumindest im Hallenbad Oberwengern müssen aufgrund der großflächige Sanierung derzeit keine Schritte eingeleitet werden. Auch die Feuerwehr prüft, welche Einsparpotenziale es in Bezug auf Energie gibt – natürlich immer unter dem Aspekt, dass die Einsatzfähigkeit jederzeit gegeben ist. Weitergehende Maßnahmen werden in der nächsten Ausschussrunde politisch diskutiert.

