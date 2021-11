Wetter: Schnelltestzentrum Elbschehalle weitet Zeiten aus

Check-in für den Schnelltest in der Elbschehalle in Wengern. Dort werden ab sofort die Öffnungszeiten erweitert.

Wetter. Weil immer mehr Menschen einen Schnelltest machen wollen, reagiert das Schnelltestzentrum in Wengern jetzt mit erweiterten Öffnungszeiten.

Aufgrund des großen Ansturms hat das Corona-Schnelltestzentrum in der Elbschehalle in Wengern seine Öffnungszeiten erweitert: Bereits am Mittwoch, 24. November, sowie am 25. und 26. November wird jeweils bis 13 Uhr getestet. Ab dem 29. November gelten dann folgende Öffnungszeiten: montags bis freitags 8 bis 13 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 15 Uhr sowie dienstags von 16 bis 19 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter