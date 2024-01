Bildung Wetter: Schule am See setzt sich gegen Rassismus ein

Wetter. Zivilcourage der Schüler wird geehrt: Am Projekttag „Schule ohne Rassismus“ zeichnet die AG Zivilcourage Mitschüler für besonderes Engagement aus

Aufgeregte Kinderstimmen, laute Musik und herumwuselnde Schüler erfüllen an diesem Tag die Mensa der Schule am See in Wetter. „Wir haben heute unseren Projekttag ‚Schule ohne Rassismus‘“, erklärt Schulleiter Thomas Rosenthal. Dieser Projekttag muss einmal im Jahr stattfinden, damit die Sekundarschule ihr Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ behalten darf. Rund 4.300 Schulen gehören inzwischen zum Netzwerk, das sich für einen diskriminierungssensiblen Schulalltag und Engagement einsetzt. Die Schule hatte das Zertifikat 2019 vom Kommunalen Integrationszentrum erhalten.

„2019 war auch unser erster Projekttag“, erzählt Lehrerin Stefanie von Rüden, die die AG Zivilcourage an der Schule am See leitet. Momentan sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge sechs bis zehn in dieser vertreten. „Die AG wächst stetig“, sagt die Lehrerin. „Im Laufe des Jahres 2019 haben wir eine Schüler-Jury gegründet, die einmal im Jahr am Projekttag, Schülerinnen und Schüler für ihr Engagement auszeichnet.“ Nach einem internationalen Frühstück und einer Projektarbeit geht es für die Schüler der Sekundarschule also zur Preisverleihung in die Mensa. Dort ist eine Bühne aufgebaut, und die Mitglieder der AG Zivilcourage begrüßen ihre Mitschüler auf verschiedenen Sprachen. Nachdem sich Stefanie von Rüden den Fragen ihrer Schüler zur AG gestellt hat, geht es los mit der Siegerehrung, zu der es immer wieder musikalische Unterstützung von der Schulband gibt.

Beim Projekttag „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wurden diese Schüler für ihren Einsatz geehrt. Foto: Lara Förster / WP

Lynn Felina Müller aus der 5c erhält eine Auszeichnung, weil sie sich für andere in ihrer Klasse einsetzt, und Leonie Huckenbeck aus der 8c wird wegen ihrer Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft geehrt. Benjamin-Lukas Piekny (8c), der als „unser Technikprofi“ vorgestellt wird, bekommt einen Preis für seine Hilfe bei Schulveranstaltungen und seine Arbeit in der Tontechnik - auch an diesem Tag ist er als DJ zuständig. Ella Link und Dina Sklarov (8c) bekommen eine Auszeichnung für ihre Zivilcourage. Sie hatten auf einem Schulausflug einer älteren Dame mit ihrer Gehhilfe in den Bus geholfen und ihr die Sitzplätze überlassen. Laura H. aus der 10c bekommt einen Preis, weil sie sich auch außerhalb der Schule für ihre Mitschüler einsetzt und auf alle offen zugeht. Dilara Cenet, Razije Kelmendi und Stella Munch aus der zehnten Jahrgangsstufe erhalten eine Auszeichnung für ihre Arbeit in der AG Zivilcourage.

Der Projekttag „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ der Schule am See in Wetter. Foto: Lara Förster / WP

„Darüber, wer einen Preis bekommt, entscheiden die Schüler in der AG selbst“, sagt Stefanie von Rüden. „In der AG diskutieren wir mit den Schülern auf Augenhöhe, wer geehrt werden soll. Es ist immer individuell, wie viele Schülerinnen und Schüler geehrt werden. Das hängt auch davon ab, wie viele nominiert wurden. Sich selbst kann man natürlich nicht nominieren. Es gibt dann einen Bogen mit Kriterien, nach denen die genaue Situation bewertet wird.“ Zum Beispiel falle es ins Gewicht, wem geholfen wurde und ob es sich um einen Freund oder eine fremde Person gehandelt hat. „Dabei steht die Zivilcourage im Vordergrund“, sagt von Rüden. „Konflikte kommen immer vor. ‚Schule ohne Rassismus‘ heißt, dass es für uns ein Ziel ist, dass Schüler für das Thema sensibilisiert werden und es an unserer Schule weniger Rassismus gibt, denn wir sind eine bunte Schule.“

