Wetter: Segen für Motorradfahrer im Biker-Gottesdienst

Wetter. Premiere für Motorradfahrer: Pastor Holger Schmitz, der selbst auf dem Krad unterwegs ist, lädt zum ersten Biker-Gottesdienst.

Die Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter lädt für Christi-Himmelfahrt zum ersten Biker-Gottesdienst an der Pfarrkirche in Witten-Herbede ein. Pastor Holger Schmitz ist selbst leidenschaftlicher Motorradfahrer.

An der Katholischen Kirche

„Ein Segen hat noch keinem geschadet“, sagt Pastor Holger Schmitz lachend, bevor er sich seinen Motorradhelm über den Kopf stülpt und von der Pfarrkirche in Witten-Herbede davonfährt. Genau hier, an der katholischen Kirche an der Wittener Straße, lädt die Pfarrei von Pastor Schmitz an Christi-Himmelfahrt um 11.15 Uhr zum ersten Biker-Gottesdienst ein.

Zweirad wichtiges Hobby

Die Idee dazu ist im neuen Pfarrgemeinderat entstanden und traf bei Holger Schmitz sofort auf offene Ohren. Bereits vor einigen Jahren hat er im Kloster Ahrenberg eine Gruppe Motorradfahrer begleitet, mit Fahrten zu Glaubensorten und geistlichen Impulsen. „Daraus ist eine feste Gruppe entstanden, mit der wir einmal im Jahr eine Motorradtour zu unterschiedlichen Klöstern in Deutschland starten“, erzählt der Pfarrer. Er selbst ist vor zehn Jahren erst zum Motorradfahren gekommen, „ein Spätberufener“, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu. Inzwischen gehöre das Zweirad zu einem wichtigen Hobby, Dienstfahrten würde er seltener damit machen, „aber in der Freizeit genieße ich die Zeit auf zwei Rädern sehr“, sagt er.

Parken auf dem Kirchplatz

Alle Motorradfahrer sind eingeladen, an Christi-Himmelfahrt um 11.15 Uhr zur Kirche St. Peter und Paul, Wittener Straße 57, zu kommen. „Auf dem Kirchplatz vor dem Turm (Haupteingang) können die Zweiräder zunächst geparkt werden. Dann feiern wir gemeinsam einen Gottesdienst und anschließend erhalten Fahrer, Fahrerinnen und Gefährt den Segen“, so Holger Schmitz. Den Abschluss bildet ein geselliges Zusammensein bei Getränken und Speisen.

