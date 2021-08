Wetter: Shoppen im Mondschein, trödeln bei Lampionatmosphäre

Wetter. Am kommenden Samstag ist es soweit: In Wetters Innenstadt wird wieder getrödelt. Zudem bieten die Geschäfte einige Aktionen.

Einen abendlichen Shopping-Bummel bei Cruse, die neuesten Thriller entdecken bei der Bücherstube Draht, bei Kaufland den Wochenendeinkauf tätigen oder einen leckeren Wein in der Vinothek Christho genießen? All das ist am kommenden Samstag, 4. September, wieder möglich. Dann lädt die wettersche Händlerschaft wieder zum abendlichen Moonlight-Shopping in die Innenstadt ein.

Von 17 bis 22 Uhr sind alle Kunden eingeladen, durch die Geschäfte der Innenstadt zu bummeln und die besonderen Angebote der Geschäfte zu nutzen. Mode Cruse bietet zum Beispiel extra zum Moonlight-Shopping 15 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment und zudem ein Glücksrad mit tollen Preisen. Nach erfolgreichem Shoppingbummel können sich die Kunden in der Gaststätte „Quelle“ erholen und den Abend auf der großen Terrasse bei fruchtigen Cocktails und Grillspezialitäten ausklingen lassen.

+++Wichtig: Diese Verkehrsregelung gilt beim Moonlight-Shopping+++

Auf der Kaiserstraße findet zeitgleich wieder der beliebte Mondscheintrödel statt. An über 40 Ständen soll es wieder ein buntes Angebot von Spielsachen über Hausrat und Bücher bis hin zu Kunst und Krempel geben. Alle Interessierten sind zum Stöbern und Verweilen in die Kaiserstraße eingeladen. Neben den Trödelständen gibt es für die Kleinen ein Kinderkarussell von Familie Aufermann, die auch süße Crepes in unterschiedlichen Varianten anbietet. Der FC Wetter ist mit einem Bierstand und verschiedenen Grillspezialitäten mit dabei. Der Bürgerbusverein bietet Reibeplätzchen und alkoholfreie Getränke.

Die Stadt Wetter und das Stadtmarketing für Wetter werden an einem gemeinsamen Stand die neuen T-Shirts und Tassen zum Stadtjubiläum der Stadt zum Verkauf anbieten. Ebenfalls an diesem Stand gibt es auch Grafiken historischer Gebäude der Stadt Wetter, die zugunsten des Henriette-Davidis-Museums in Wengern verkauft werden, das besonders stark vom Hochwasser betroffen war. Ein besonderes Highlight des Moonlight-Shoppings wird der Live-Maler Marc Westermann sein, den viele Wetteraner bereits vom 1. Straßenkunstfestival aus dem Jahr 2017 kennen. Er wird ab 18 Uhr auf zwei Leinwänden parallel malen und versuchen, die Besucher mit den sich ständig verändernden Motiven in seinen Bann ziehen.

Parallel zum Moonlight-Shopping findet in diesem Jahr das 2. Lions Lampion Fest unter dem Motto „Mein Licht für Wetter“ statt. Wer für dieses Event noch nicht mit entsprechenden Lampions ausgestattet ist, kann noch in den nächsten Tagen in der Bücherstube Draht oder der Vinothek Christho wetterfeste Lampions erwerben. Der Erlös dieses Lampionverkaufs wird durch den Lions Club verdoppelt und kommt in voller Höhe Flutgeschädigten vor Ort zum Wiederaufbau zu Gute. Auch beim Moonlight -Shopping ist der Lions Club mit einem eigenen Stand vor Ort, so dass auch Kurzentschlossene noch die Gelegenheit haben, einen Lampion zu erwerben. Mit Einbruch der Dunkelheit sollen die eingeschalteten Lampions dann für eine schöne Atmosphäre in der Innenstadt sorgen.

