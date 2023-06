Wetter: Sicherheitsexperte Abus setzt auf Nachhaltigkeit

Rund 600 Mitarbeitende der Sicherheitsfirma informieren sich beim ersten Nachhaltigkeitstag an zahlreichen Info- und Aktionsständen über das wichtige Thema und seine zukunftsträchtige Bedeutung.

Der Sicherheitsexperte Abus richtete kürzlich seinen ersten Nachhaltigkeitstag am Hauptsitz in Volmarstein aus. Über den ganzen Tag hatten die rund 600 teilnehmenden Beschäftigten aus allen Unternehmensbereichen die Möglichkeit, sich an zahlreichen Informations- und Aktionsständen über dieses wichtige Thema und seine zukunftsträchtige Bedeutung zu informieren.

Drei Ziele

Nachhaltigkeit stehe bei Abus quasi seit Unternehmensgründung auf der Unternehmens-Agenda – mit einem Dreiklang aus Ökologie, Wirtschaft und Soziales, so das Unternehmen. Um das Thema bei den Mitarbeitenden in den Fokus zu rücken, standen drei Ziele im Mittelpunkt des Nachhaltigkeitstages: Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für Nachhaltigkeit zu schaffen, die Mitarbeitenden über bereits umgesetzte effektvolle Projekte zu informieren und Ideen für weitere Maßnahmen zu sammeln.

Ökologischer Fußabdruck

Die Veranstaltung bot eine interaktive Plattform, um das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln zu stärken und zu fördern. Bunte Erlebniswelten offenbarten die Vielschichtigkeit des Themas Nachhaltigkeit. An verschiedenen Informations- und Aktionsständen konnten die Mitarbeitenden ihr Wissen ausbauen und sich aktiv einbringen. Dabei wurden unzählige Aspekte der Nachhaltigkeit betrachtet. Die unternehmensinterne Perspektive auf Verpackung und Logistik, das Facility Management, Informationen zum Recycling sowie Tipps zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks im Büro verdeutlichen die Vielschichtigkeit des Themas. Ebenso wurden die Arbeit der „Save my Brain“-Stiftung, der Ablauf des Dienstradleasings und eine Tombola inklusive Spendenaktion sowie Imker-Fachkunde präsentiert, um den Mitarbeitenden vielfältige Möglichkeiten zur Aufklärung, Interaktion und Inspiration zu bieten. Abgerundet wurde dies durch eine Smoothie-Bike-Station, sowie eine Gesunde Pause/Fitness-Station. In einer Ideenbox konnten Ideen und Vorschläge aus der Belegschaft eingereicht werden, die im Nachgang vom Nachhaltigkeitsteam aus- und bewertet werden. Abus möchte die Kreativität und das Engagement der Mitarbeitenden einbringen, um nachhaltige Initiativen weiter voranzutreiben.

Jeden Mitarbeiter motivieren

„Es ist uns ein Anliegen, uns aufrichtig und realistisch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Wir befinden uns auf einer Reise, auf der jeder einzelne Schritt von Bedeutung ist. Daher möchten wir – neben den Entscheidungen, die auf gruppenweiter Ebene getroffen werden – jeden einzelnen Mitarbeiter motivieren, sich selbst mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen: am Arbeitsplatz, auf dem Arbeitsweg und mit Ideen für das gesamte Unternehmen. Das ist vergleichbar mit einem Uhrwerk: Das große Ganze kann nur mit dem Beitrag jedes einzelnen Zahnrädchens angetrieben werden“, sagt CEO Christian Bremicker. „Danken möchten wir auch allen externen Ausstellern, wie unserem Standort-Nachbarn AHE und der Stiftung Save my Brain, die eine große Bereicherung waren. Es war ein großer Meilenstein und wunderbarer Tag für uns“, betont die Abus-Nachhaltigkeitsbeauftragte Lisa Behrens.

Glasflasche für Wasserspender

Als Überraschung erhielten alle Mitarbeitenden Glasflaschen für die bereits vor einigen Jahren installierten Trinkwasserspender, die noch mit dem persönlichen Namen graviert werden konnten. Mit dieser Maßnahme möchte Abus aktiv dazu beitragen, den Verbrauch von Einwegplastik zu reduzieren und das Bewusstsein für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen zu stärken. Abus wollte mit dem ersten Nachhaltigkeitstag ein klares Signal für eine nachhaltige Zukunft setzen und zeigen, dass dieses Thema ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur ist.

