Wetter: Tage der offenen Tür für Schulanfänger und Eltern

Fast wie in normalen Zeiten: Ein Bild aus der Vormittags-Betreuung der Robert-Bonnermann-Grundschule in Herdecke. Nun stehen schon wieder die Anmeldeverfahren für künftige Erstklässler an.

Wetter. Tage der offenen Tür für künftige Erstklässler und Info-Veranstaltungen für Eltern stehen schon bald in den Grundschulen auf dem Plan.

In den kommenden Wochen finden in den städtischen Grundschulen Tage der offenen Tür/Informationsveranstaltungen statt. Damit wollen sich die Schulen vor dem Anmeldeverfahren für Eltern künftiger Erstklässler öffnen. Die Besucher erhalten die Möglichkeit, während des Unterrichts in einzelnen Klassen zu hospitieren bzw. interessierte Eltern können sich mit Lehrkräften austauschen. Eltern können sich vorab zudem auf den Internetseiten der Schulen detailliert über die individuellen Aktionen und Angebote informieren. Die städt. Grundschulbroschüre ist auf der Internetseite der Stadt Wetter (Ruhr) veröffentlicht: www.stadt-wetter.de/lebenin-wetter/schulen/grundschulen

Start in der St. Rafael-Grundschule

Den Anfang in einer ganzen Reihe von Veranstaltungen macht die Kath. St. Rafael Grundschule. Die Schule lädt am Samstag, 25. September, von 8.45 bis 11 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein. (Internetseite: www.sankt-rafael-wetter.de)

Am Freitag, 1. Oktober, findet in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr der Tag der offenen Tür der Gemeinschaftsgrundschule Volmarstein statt. (Internetseite: www.grundschule-volmarstein.de)

Eltern und Kinder sind am Samstag, 2. Oktober, in der Gemeinschaftsgrundschule Grundschöttel eingeladen. Die Unterrichtsbesuche können in der Zeit von 9 bis 9.45 Uhr oder in der Zeit von 10.15 bis 11 Uhr erfolgen. Die Teilnahme ist nur nach telefonischer Voranmeldung möglich unter 02335 60016. (Internetseite: www.grundschule-grundschoettel.de)

Ebenfalls am Samstag, 2. Oktober, findet in der Gemeinschaftsgrundschule Wetter von 8.45 bis 11.35 Uhr ein „Tag der offenen Tür“ statt. (Internetseite: www.grundschule-wetter.de)

Führungen wegen der Pandemie

Die Gemeinschaftsgrundschule Elbschebach gestaltet den Tag für beide Standorte pandemiebedingt etwas anders. Die Schulstandorte Esborn und Wengern bieten am 2. November in der Zeit von 9 bis 11 Uhr Führungen für interessierte Eltern an. Die Führungen und der Informationsaustausch dauern ca. 40-50 Minuten. Es findet keine Unterrichtshospitation statt. Bei Interesse an der Teilnahme können sich Eltern Di., Do., und Fr. in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr unter 02335-70083 anmelden. (Internetseite: www.ggs-elbschebach.de)

Vorabinformation

Die weiterführenden Schulen der Stadt Wetter (Ruhr) haben ihre Tage der offenen Tür bereits terminiert: Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter (Ruhr): Samstag, 20. November. (Internetseite: www.gsg-wetter.de). Schule am See Städt. Sekundarschule Wetter (Ruhr): Samstag, 27. November, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr (Internetseite: www.schuleamsee.com). Allgemeine Hinweise: Jeweils ein Elternteil und ggf. das zukünftige Schulkind können mit einem 3G-Nachweis an der Veranstaltung teilnehmen. Das Tragen einer medizinischen Maske ist verpflichtend.

Die genannten Termine gelten vorbehaltlich der aktuellen Corona-Situation und der damit verbundenen Regelungen bzw. Auflagen in den Schulgebäuden zum Zeitpunkt der Durchführung des Tages der offenen Tür. Die Schulen bitten die Eltern, sich kurz vor dem Termin auf den Internetseiten der jeweiligen Schulen zu informieren.

