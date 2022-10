Wetter: Tränklers Puppenbühne gastiert mit Märchentheater

Wetter. Auf dem Festplatz Ringstraße gibt es eine Woche Puppentheater für die ganze Familie. Im Mittelpunkt: die verschwundene Krone der Prinzessin.

Josef Tränklers Puppenbühne gastiert vom 14. bis 23. Oktober in Wetter. Angekündigt wird „traumhaftes Märchentheater mit viel Liebe zum Detail.“ Mit liebevoll gefertigten Paw Patrol-Handpuppen werde ein bezauberndes Puppentheater umgesetzt, „das jeden begeistert und in den Bann zieht“, so die Veranstalter. „Die Zeit im Puppentheater wird immer zu einem schönen, aufregenden Erlebnis für die ganze Familie, die hier mit viel Spaß einige Abenteuer erleben kann.“

Kinder werden Teil der Geschichte

Familie Tränkler überzeuge ihr Publikum stets mit spannenden und lustigen Geschichten für Kinder ab zwei Jahren. Die Fantasie der Kinder werde angeregt, da sie stets in das Geschehen mit einbezogen werden und damit ein Teil der Geschichte werden. Vorstellungen im Theater-Zelt auf dem Festplatz an der Ringstraße in Wetter gibt es täglich um 16 Uhr. Ausnahmen: Am Sonntag, 23. Oktober, findet die Vorstellung um 11 Uhr statt. Vom 17. bis 19. Oktober gibt es keine Vorstellungen.

Krönung der Prinzessin

Gezeigt wird „Paw Patrol - Die verschwundene Krone“. Und darum geht es: Die Krönung der Prinzessin steht bevor. Aber alle sind in heller Aufregung, da die Krone auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Glücklicherweise sind Ryder und die Helfer auf vier Pfoten sofort zur Stelle, um die Krone zu suchen und sie rechtzeitig zurückzubringen.

Eintrittspreise: Frontansicht, Erwachsene 12 Euro / Kinder 11 Euro. Seitenansicht: Erwachsene 11 Euro / Kinder 10 Euro. Bei Vorlage einer Ermäßigungskarte, eines Zeitungsartikels, eines Screenshots oder eines Fotos des aktuellen Plakats wird eine Ermäßigung, die für maximal für fünf Personen gültig ist, von 1 Euro pro Person auf den regulären Eintrittspreis gewährt.

Einlass und Kartenkauf: jeweils 60 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Spieldauer: 60 Minuten inklusive 10 Minuten Pause. Info-Hotline: 0177-5516301. E-Mail: josef.traenkler@yahoo.de

