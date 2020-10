Irritiert haben viele Leser dieser Zeitung vernommen, dass die Arbeiten zum Lückenschluss auf dem Radweg „Von Ruhr zu Ruhr“ noch viele Jahre andauern. Im Juli hatte Thomas Schittkowski als zuständiger Projektleiter des Landesbetriebs Straßen NRW verkündet, dass alle Abschnitte und damit auch die noch fehlenden Teilstücke in Wetter sowie Gevelsberg „eher 2030 als 2025“ fertig werden.

Kurz vor seiner Wiederwahl veröffentlichte Wetters Bürgermeister Frank Hasenberg im September ein Video auf seinem Facebook-Kanal. Mit seinem Gevelsberger Amtskollegen Claus Jacobi nahm er Stellung zu den Entwicklungen auf der früheren Elbschebahn-Trasse als Verbindung vom Nord- zum Südkreis.

Während es in dem Video einerseits um Wahlkampf ging, stand andererseits besagtes Sachthema im Vordergrund: „Gevelsberg und Wetter arbeiten gut zusammen. Mein Kollege Claus Jacobi und ich werden uns intensiv um die Beschleunigung des weiteren Ausbaus des Elbschetal-Radwegs bemühen, da diese Verbindung von beidseitigem Interesse ist“, sagte Hasenberg, der die jahrelange Verzögerung des zweiten Bauabschnitts im Raum Albringhausen an der Stadtgrenze „so nicht hinnehmen“ will. Für beide Städte sei der Radweg von großer Bedeutung. „Deswegen wollen wir das gemeinschaftlich vorantreiben und fordern auch, dass das etwas zügiger funktioniert.“

Jacobi unterstütze diese Haltung, da auch die Gevelsberger den schnellen Weg nach Wetter finden wollen und sich demnach auf eine Verbindung zur Ruhr freuen. Ähnlich wie auf der A1, als beide Bürgermeister an den hiesigen Autobahn-Baustellen eine bessere Koordination einforderten, solle es auch auf der Radtrasse Optimierungen geben. „Wir haben ja gezeigt, dass wir dicke Bretter bohren können.“

Dritter Bauabschnitt vorgezogen

Das bedarf Erläuterungen. Nach der Freigabe des Elbschetal-Radwegs vom Abzweig an der Ruhr (Am Jakob) über Wengerns Viadukt bis hoch zur Ratelbecke im Jahr 2017 stand als nächster Bauabschnitt die ehemalige Bahnstrecke in Albringhausen nahe der Brücke am Overbeck bis Silschede auf dem Plan. Aus verschiedenen Grünen – etwa ungeklärte Grundstücksfragen an der Stadtgrenze – zog Straßen NRW aber die Umsetzung auf dem dritten Teilstück in Gevelsberg vor.

Ein spannendes Projekt auf diesem Abschnitt beinhaltet die Frage, ob der geplante Radweg durch den Silscheder Tunnel führen kann. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Projektleiter Schittkowski erklärt, dass er noch auf das Ergebnis der Bauwerksprüfung wartet. Daraus leite sich der Sanierungsplan für die Unterführung ab, um für die Verkehrssicherheit sorgen zu können. Auf dieser Grundlage entscheiden die Umweltbehörden, wie es mit dem Tunnel weiter geht.

Kurze Geschichte der Elbschetal-Bahn Der Silscheder Tunnel ist derzeit zugemauert und zugewuchert. Wo früher die Elbschetalbahn durchfuhr, haben sich Fledermäuse angesiedelt. Der 845 Meter lange Tunnel wurde 1924 fertig gestellt und war Teil einer der für die damalige Zeit teuersten Bahnstrecken Deutschlands.

50 Millionen Reichsmark kostete damals der Bau der Strecke durch das Elbschetal, so Heimatforscher Bernhard Bösken aus Silschede. Eigentlich sollte eine Entlastungsstrecke zwischen Köln und Dortmund gebaut werden, nur die etwa 22 Kilometer zwischen Witten und Schwelm wurden ab 1911 realisiert.

Das erste Teilstück von Witten nach Wengern wurde 1926 freigegeben, 1934 der Rest. Bis 1939 waren dort 23 Personenzüge täglich unterwegs, hinzu kamen Güterzüge. Der Personenverkehr endete am 30. November 1979. Im Januar 1980 wurde die Strecke gesperrt. Und ist es bis heute.

Entscheidend sei, dass die notwendigen Arbeiten so umgesetzt werden können, ohne die Fledermauspopulationen im Inneren zu sehr zu stören. Auch die Frage, wie die Tiere bei einer Nutzung des Tunnels als Durchfahrt geschützt werden können, spielt eine Rolle.

Strecke um Bauwerk herumführen?

Vor etwa einem Jahr nahm der Landesbetrieb Straßen NRW den Silscheder Tunnel und den angrenzenden Hangschluchtwald in seine Planung für den Ausbau des Radweges auf. Bis zu diesem Zeitpunkt war vorgesehen, die Strecke um das Bauwerk herum zu führen. Nun wird die neue Planungsvariante geprüft, ganz zur Freude der Stadt Gevelsberg. Die sieht darin mehrere Vorteile: Radler müssen nicht über die Straße fahren und können auf der Trasse bleiben. Und das Teilstück werde wesentlich leichter zu bewältigen sein. Die Umfahrung würde eine Steigung von etwa 14 Prozent bedeuten, dem stehen 2,5 Prozent auf der Trasse gegenüber.

Dieser dritte Bauabschnitt, der derzeit in Arbeit ist und vorgezogen wurde, beginnt in Silschede im Bereich des alten Bahnhofes Asbeck sowie in der Straße Im Hedtstück und führt bis zum S-Bahnhof Gevelsberg-West. Die notwendigen Hangsicherungsarbeiten sind abgeschlossen. Nun stehen die Bauwerke im Fokus. Insgesamt sechs befinden sich in diesem Bereich: vier Brücken, das Eisenbahnviadukt Stefansbecke und der Tunnel Klosterholz. Sie alle müssen verkehrstechnisch gesichert und saniert werden. Straßen NRW will in diesem Herbst mit den Arbeiten beginnen.

Auch wenn die Behörden grünes Licht für die Nutzung des Silscheder Tunnels geben würden: Ein Umbau könne erst in einigen Jahren beginnen. Auch der Hangschluchtwald (knapp ein Kilometer lang) sei eine Herausforderung für Planer und Umweltschützer. Die 35 Meter steilen Hänge haben eine hohe ökologischen Bedeutung. Das Problem sei die notwendige Hangsicherung. Statt die alten Robinien aus Sicherheitsgründen zu fällen, präsentierte das beauftragte Ingenieurbüro Ahlenberg aus Herdecke vor einigen Jahren eine Alternative: Sie schlugen eine Art Drahtkäfig vor, der die Radler auf ihrem Weg schützt und den Hangschluchtwald erhält. „So etwas ist noch nirgendwo gebaut worden“, so Schittkowski.