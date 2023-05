Wetter und Gevelsberg wünschen Lückenschluss für Radweg

Wetter. Begegnung in Wetter: Bei der Aktion Stadtradeln wird einmal mehr deutlich, wie wichtig ein Lückenschluss beim Radweg „Von Ruhr zu Ruhr“ ist.

Der Staffelstab der Stadtradeln-Kampagne kam aus Gevelsberg nach Wetter, ehe es tags darauf dann weiter nach Herdecke ging: Das Übergabe-Symbol für die Aktion, die noch bis zum 21. Mai andauert und an der alle Städte des Ennepe-Ruhr-Kreises teilnehmen, ist viel unterwegs in diesen Tagen.

Aus Gevelsberg brachte Bürgermeister Claus Jacobi mit seinem Team den Staffelstab nach Wengern, wo er ihn seinem Amtskollegen Bürgermeister Frank Hasenberg übergab. Beim Treffpunkt in Wengern machten beide Bürgermeister klar, wie wichtig die Fertigstellung des Silscheder Tunnels als Strecke für den Radweg „Von Ruhr zu Ruhr“, für den flüssigen Radverkehr zwischen dem Nord- und Südkreis und darüber hinaus für die radtouristische Entwicklung der Region ist.

Lückenschluss „enorm wichtig“ für die Bürger

Das wäre gerade für die Mobilitätswende ein wichtiger Eckpfeiler. Natürlich spiele auch der Artenschutz eine wichtige Rolle, aber es müsse möglich sein, so Hasenberg, diesen mit der Mobilitätswende unter einen Hut zu bekommen. „Dieser bedeutende Lückenschluss im Radwegenetz des Kreises ist auch für die Bürgerinnen und Bürger in Wetter enorm wichtig“, so Hasenberg. „Immer wieder werde ich darauf angesprochen.“

Am nächsten Tag ging es für die Rad-Delegation aus Wetter dann am Harkortsee entlang nach Herdecke, wo Hasenberg den Staffelstab an Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster übergab. Und bunt ist das Stadtradeln auch, denn in jeder teilnehmenden Stadt wird der Staffelstab mit einem Aufkleber des städtischen Wappens verziert…

