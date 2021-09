Wetter und Herdecke auch aktiv bei der „Woche der Vielfalt“

Wetter/Herdecke. Auch in Wetter und Herdecke: 50 Einrichtungen in acht Städten des Kreises bieten vom 25. September bis 3. Oktober ein Programm zur Begegnung an.

Die vierte „Woche der Vielfalt“ im Ennepe-Ruhr-Kreis vom 25. September bis zum 3. Oktober richtet sich an alle Kreisbewohner, die Lust auf neue Begegnungen und Austausch haben. 50 Einrichtungen in acht Städten laden zu bunten Aktionen für Erwachsene und Kinder ein. Programmpunkte sollen Musik und Tanz, Filme und Bilder, gemeinsames Lesen, Kochen, Nähen und Diskutieren sein.

Koordiniert wird die Woche vom Kommunalen Integrationszentrum (KI). „50 Akteure sind ein Rekord. Das zeigt, wie wichtig das Thema Vielfalt im Kreis genommen wird“, freut sich Armin Suceska vom KI.

Programmheft online einsehbar

Es nehmen Kitas und Schulen, Migrantenselbstorganisationen und Wohlfahrtsverbände, Kultureinrichtungen, Religionsgemeinschaften, Vereine und Initiativen teil. Sie nutzen die Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen und den Austausch über die Themen Vielfalt und Kultur zu fördern. Das Programmheft zur „Woche der Vielfalt“ liefert einen Überblick über alle Veranstaltungen. Es liegt vielfach aus und steht online auf der Seite der Kreisverwaltung (https://www.enkreis.de) zum Herunterladen bereit.

Die Veranstalter bitten teilweise um vorherige Anmeldung. Zudem gibt es Programmpunkte, die in erster Linie Angehörigen der jeweiligen Institutionen offenstehen. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist laut Mitteilung kostenlos.

Musik in Herdecke

An der Woche der Vielfalt beteiligt sich unter anderem auch die städtische Musikschule aus Herdecke mit drei Workshops für junge Musikerinnen und Musiker. Der erste Workshop steht unter dem Motto „Bock auf Rock?“, wo vor allem junge Gitarristen, Percussionisten und Sänger angesprochen sind.

Ein zweiter Workshop beschäftigt sich in erster Linie mit dem trommeln und steht unter dem Motto „Trommeln Total“. Ein Congaworkshop mit „Afrikanischen Rhythmen“ für Anfänger. Erarbeitet werden hier Grundtechniken wie: Open, Bass und Slap. Der dritte Workshop steht unter dem Motto „Let’s dance and sing!” und richtet sich an ein Musical-begeistertes Publikum. Erarbeitet wird eine Musicalszene mit Gesang, Tanz und Schauspiel in Anlehnung an das Musical „Into the Woods“.

Die Ergebnisse der drei verschiedenen Workshops werden in einem gemeinsamen Konzert am 3. Oktober an der Friedrich-Harkort-Schule vorgestellt. Informationen und Anmeldung zu den Workshops über musikschule@herdecke.de

Bewegung in Wetter

Auch die Kindertagesstätte Gravemannhaus aus Wetter beteiligt sich am 27. und 28. September in der Turnhalle an der Steinstraße mit verschiedenen Bewegungsspielen aus verschiedenen Kulturen an der Woche der Vielfalt. Gestartet wird dort am Montag mit Spielen wie Völkerball, Brennball und Fußball. „Sicher gibt es noch weitere interessante Spiele aus anderen Teilen der Welt, die wir hier einmal gemeinsam ausprobieren können“, heißt es in einer Mittelung der Kita.

Regeln in Zeiten von Corona Trotz Vorsichtsmaßnahmen ist nicht auszuschließen, dass Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden müssen. Tagesaktuelle Hinweise werden auf enkreis.de eingestellt. Im Programmheft findet sich ein QR-Code, der direkt zur entsprechenden Seite führt. Grundsätzlich wird um das Einhalten der bekannten AHA-Formel gebeten: Abstand, Hygiene und das Tragen von Alltagsmasken. Und auch die vor Ort geltenden Hygienemaßnahmen der Veranstalter sollten beachtet werden, so die Organisatoren.

Am darauffolgenden Dienstag sollen die Spiele dann ab 13.30 Uhr fortgesetzt werden. „Wir freuen uns an diesem Tag auf viele weitere tolle Ideen, die wir gemeinsam in der Turnhalle in die Tat umsetzen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Geöffnet ist die Veranstaltung in der Turnhalle an der wetterschen Steinstraße jedoch nur für Angehörige aus der eigenen Institution.

