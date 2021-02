Wetter und Herdecke: Bus und Bahn wieder vermehrt unterwegs

Wetter/Herdecke. Nach dem Stillstand am Montag (verschneite Straßen) fahren am Dienstag wieder Busse und Züge in Wetter und Herdecke. Aber noch nicht plangemäß.

Nachdem fast alle hiesigen Nahverkehrsunternehmen am Montag ihre Wagen in den Depots stehen ließen, normalisiert sich die Lage am Dienstag zunehmend. Aufgrund von schwierigen Straßenverhältnissen läuft der öffentliche Personennahverkehr in Wetter und Herdecke aber noch nicht wie gewohnt.

Im Gebiet der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) gibt es witterungsbedingt weiterhin Einschränkungen. „Die Höhenlagen können aufgrund von Schnee und Eisglätte größtenteils nicht bedient werden“, heißt es. Davon betroffen ist beispielsweise am Dienstagmorgen die Linie 553/555 von Hagen-Westerbauer Bf. über Wetter-Loh, Wetter Bf. bis nach Herdecke-Herrentisch. In Wetter kann der Ortsteil Volmarstein nicht angefahren werden. Die Linie wird über die Grundschötteler Straße umgeleitet. Der Ortsteil Herdecke-Herrentisch wird nicht bedient. Alle Fahrten enden in der Innenstadt am Haltepunkt Hengsteyseestraße.

Höhenlagen weiter abgeschnitten

Die Hagener Straßenbahn AG kann ebenfalls einige Abschnitte wegen Schnee- und Eisglätte nicht anfahren. Grundsätzlich aber habe das Unternehmen am Dienstag den Busverkehr auch nach Wetter und Herdecke schrittweise wieder aufgenommen. Die Höhenlagen werden nur unregelmäßig befahren. „Es muss weiterhin mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden“, heißt es.

Auch die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG bittet Fahrgäste, sich aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen weiterhin darauf einzustellen, dass es auch an diesem Dienstag und voraussichtlich weiteren Tagen keinen gewohnten Betrieb von Bus und Bahn geben wird, sondern nur ein stark begrenztes Angebot zur Verfügung steht.

Großen Einfluss, ob und wie schnell das Angebot wieder ausgeweitet werden kann, habe auch die weitere Entwicklung der Witterung vor Ort. Sobald es die Witterungs- und Straßenverhältnisse zulassen, will de Bogestra auch den Busverkehr wieder aufnehmen. Es ist davon auszugehen, dass dies zuerst in eingeschränkter Form - auf Hauptstraßen - erfolgt. Das hänge vom kommunalen Räumdienst ab. Laut Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG werden an der Stelle bereits jetzt alles getan, damit das so schnell wie möglich erreicht wird. Welche Teile welcher Linien wann wieder befahren werden können, lasse sich im Vorfeld leider nicht benennen.

Zugverkehr normalisiert sich, Probleme bleiben

Unterdessen hat sich der regionale Zugverkehr normalisiert, teilt der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) mit. Sowohl am Bahnhof in Wetter als auch in Herdecke halten wieder Bahnen. Vereinzelt kann es noch zu Verspätungen oder Ausweichangeboten kommen. Allerdings entfallen die Züge auf dem kompletten Streckenverlauf zwischen Hagen Hbf und Bochum Hbf (RE 16 / RB 40). Das ist voraussichtlich bis zum 11. Februar der Fall. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Hagen Hbf und Bochum Hbf eingerichtet.

Eine Oberleitungsstörung beeinträchtigt am Dienstag beispielsweise die Verbindung zwischen Hagen Hbf und Wuppertal Hbf. Vormittags sind bei keine Zugfahrten im betroffenen Streckenabschnitt möglich. Die Züge der Linie RE 4 aus Richtung Aachen Hbf mit Halt in Wetter enden und beginnen in Wuppertal-Oberbarmen. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Dortmund Hbf bzw. Hagen Hbf.