Wetter und Herdecke: In Klassen bleibt die Maske auf

Herdecke/Wetter. Auch ohne Pflicht tragen Schüler in Wetter und Herdecke im Unterricht meist Schutz über Mund und Nase. Warum das dem Unterricht zu Gute kommt.

Sie müssen nicht, aber sie dürfen es. Und sie tun es auch: Fast alle Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen in Wetter und in Herdecke sitzen mit Mund-Nasen-Schutz auch im Klassenzimmer oder Kursraum. Von Gymnasium und Sekundarschule in Wetter konnten das die Mitglieder des Schulausschusses jetzt erfahren. Für Herdecke hat die Redaktion nachgefragt.

Für die Wege im Gebäude oder auch für die Pausen auf dem Hof sind Masken weiter vorgeschrieben. In festen Lerngruppen aber müssen sie nicht mehr sein. Als Sekundarschulleiter Thomas Rosenthal jetzt im Fachausschuss davon berichten wollte, vergaß er zunächst, den eigenen Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht zu nehmen. „Sie sehen: Ich habe die Maske den ganzen Tag auf und merke das gar nicht mehr“, ließ er die Zuhörer aus Politik und Verwaltung wissen.

Für die Kinder und Jugendlichen allerdings seien die Masken eine ziemliche Belastung gewesen, berichtete der Schulleiter von den ersten Tagen nach den großen Ferien, als erstmals seit dem Corona-bedingten Runterfahren auch des Schulbetriebs wieder alle Schüler gleichzeitig an Bord waren. Dann aber sei die Maske im Gesicht für die Jungen und Mädchen Gewohnheit geworden. Noch dazu eine, die sich lohnt. Einige seiner Kolleginnen und Kollegen könnten nämlich aus gesundheitlichen Gründen auf Distanzbeschulung statt Präsenzunterricht bestehen. So lange ihnen die Klasse geschlossen mit Mundschutz gegenüber sitzt, machen sie aber davon keinen Gebrauch.

Den Schülern sei aber auch erklärt worden, dass es sinnvoll sei und dem gegenseitigen Schutz diene, wenn sie – auch ohne Vorschrift – auf Mund-Nasen-Schutz setzen würden, so Thomas Rosenthal. So hat es auch Anke Lohscheidt, Leiterin der Realschule in Herdecke, gehalten. „Wir haben die Schüler ermutigt und ermuntert, Masken zu tragen“, sagt sie und denkt, dass das zumindest in den Klassen gewirkt hat, die sonst auf Unterricht in der Schule verzichten und dann in Teilen wieder ihr Zuhause zum Unterrichtsraum machen müssten.

Gremienbeschlüsse und Elternbrief

„Im Moment tragen nur einzelne Schüler keine Maske“, gewährt Leiterin Ursula Zimmer einen Blick in die Unterrichtsräume des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Wetter. Weniger gut funktioniere das (trotz Pflicht) wohl in den Bussen auf dem Weg zur Schule oder wieder nach Hause. Zimmer: „Das kontrolliert ja dann keiner weiter.“

Feste Lerngruppen In festen Lerngruppen dürfen Schülerinnen und Schüler die Masken im Unterricht auch ohne Mindestabstand abnehmen. Als feste Lerngruppen festlegbar sind Kurse, Klassen, aber auch ganze Stufen. Das dient der Nachverfolgung im Falle eines Verdachts oder einer nachgewiesenen Corona-Infektion.

Auch an der Friedrich-Harkort-Schule in Herdecke komme „ein Großteil der Schülerinnen und Schüler der Empfehlung nach, am Sitzplatz im Unterricht weiter freiwillig eine Maske zu tragen – und auch der Lehrkräfte“, sagt FHS-Leiter Andreas Joksch auf Nachfrage.

Er verweist auf eine E-Mail aus dem Düsseldorfer Schulministerium, die solche Empfehlungen anspricht. Voraussetzung: Es soll Einvernehmen in der Schulgemeinschaft herrschen. An der FHS gibt es eine offizielle Sprachregelung: „Schulleitung, Krisenteam, Lehrerrat und Schülervertretung empfehlen, freiwillig auch weiterhin im Unterricht an den festen Sitzplätzen eine Maske zu tragen.“ Zunächst bis Ende Oktober soll das gelten.

Anke Lohscheidt von der Realschule schräg gegenüber hat allen Kindern einen Brief an die Eltern mitgegeben. „Es gab Kritik“, räumt sie ein, „aber auch viel Verständnis.“ Auch sie habe deutlich gemacht, „dass sonst Lehrer fehlen“, wenn diese Art Rücksicht nicht genommen wird.