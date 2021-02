Wetter und Herdecke: Schnee schränkt Nahverkehr weiter ein

Viele Busse der Bogestra, darunter auch die Linie 376 durch Herdecke, fahren weiterhin nicht in der Region.

Wetter/Herdecke. In Wetter und Herdecke gab es am Mittwoch mancherorts keine Probleme bei Fahrten mit Bus und Bahn. Volmarstein war aber weitgehend abgeschnitten.

Der Winter sorgt weiter für Probleme im öffentlichen Personennahverkehr. Auch am Mittwoch fielen Bus- und Bahnverbindungen in Wetter sowie in Herdecke wegen des Schneefalls aus.

Die VER führte bei ihrer Liste mit Einschränkungen in den Höhenlagen auch die Buslinie 553/555 von Hagen-Westerbauer über Wetter nach Herdecke auf. Da die Fahrer den Ortsteil Volmarstein meiden mussten, ging es per Umleitung über die Grundschötteler Straße weiter nach Herdecke. Dort war am Haltepunkt Hengsteyseestraße Endstation, die Verbindung hoch zum Herrentisch entfiel zumeist.

Verbindungen nach Hagen klappen

Verspätungen oder kurzfristige Ausfälle aufgrund von Schnee- und Eisglätte vermeldete auch die Hagener Straßenbahn AG. Fahrten nach Wetter und Herdecke klappten aber weitgehend. Die Bogestra hingegen konnte auch am Mittwoch keine Haltestelle der Buslinie 376 ansteuern. Angaben zu den nächsten Tagen blieben ebenfalls sehr vage. Dafür startete der Bürgerbus Herdecke am Mittwochmorgen wieder.

Witterungsbedingte Störungen prägten weiterhin auch den regionalen Zugverkehr. Am Nachmittag fiel eine RRX-Fahrt auf der Regionalbahnlinie 4 von Hagen nach Dortmund mit Halt in Wetter aus, auf der Linie gab es Verspätungen, Teil- und Komplettausfälle.

Nichts geht weiterhin auf dem Streckenabschnitt der RE 16 und RB 40 entlang der Ruhr zwischen den Hauptbahnhöfen Essen und Hagen, ersatzweise gibt es laut Verkehrsverbund Rhein-Ruhr einen Busnotverkehr. Auch die S-Bahnlinie 5 mit Halt in Wetter beförderte am Mittwoch keine Fahrgäste, das sei womöglich „bis zum 11. Februar und bis auf Weiteres“ der Fall.