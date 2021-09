Wetter und Herdecke: Viele Briefwähler als Herausforderung

In der Osterfeldschule (Wahlbezirk 1500 in Wetter) stand auf einer Tafel, wie sich die Wahlbeteiligung entwickelte.

Wetter/Herdecke. Stadtverwaltungen in Wetter und Herdecke ziehen nach der Bundestagswahl zufrieden Bilanz. Die Auszählung stockte um 21.45 Uhr. Grund: ein Erlass.

Kurz vor Mitternacht stand am Sonntag das Ergebnis im Bundestagswahlkreis 139 Ennepe-Ruhr-Kreis II fest, dann war auch der letzte Bezirk in Wetter ausgezählt, das Resultat erfasst und im Gesamtkontext veröffentlicht.

Wer die Entwicklungen abends im Internet mitverfolgte, konnte zunächst einen reibungslosen Ablauf erkennen. Nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr lag schon wenige Minuten später das erste von 206 Ergebnissen aus den Bezirken vor. Etappenweise trudelten dann immer mehr Zahlen aus den fünf Städten Wetter, Herdecke, Hattingen, Sprockhövel und Wetter ein.

Doch um 21.45 Uhr stockte die Auswertung, nach 190 veröffentlichten Ergebnissen tat sich online lange nichts mehr. Auf Nachfrage beim Ennepe-Ruhr-Kreis verwies dieser auf Punkt 24 des Durchführungserlasses Bundestagswahl 2021. In diesem Passus heißt es: „Des Weiteren dürfen die vorläufigen Ergebnisse erst nach der Schnellmeldung an den Landeswahlleiter zum Beispiel im Internet veröffentlicht werden.“

Obwohl es im Vorfeld hieß, dass es zu keiner Verzögerung bei der Online-Bekanntgabe komme, hielten sich die Verantwortlichen des EN-Kreises an die Vorgabe des Landeswahlleiters und stoppten zwischenzeitlich die Publikationen.

Im Team gemeistert

Hinzu kam dann – ein absolut normaler Vorgang – noch, dass die Auszählung in einem Briefwahlbezirk von Wetter etwas länger dauerte. Die Stadtverwaltung bilanzierte am Tag danach: „Natürlich hat uns der Ansturm der Briefwählerinnen und Briefwähler im Vorhinein vor Herausforderungen gestellt, die wir gemeinsam in einem gut funktionierenden Briefwahlteam gemeistert haben.“

Besonders in den ersten Wochen nach Erhalt der Stimmzettel musste demnach eifrig gedruckt, sortiert und einkuvertiert werden. „Das hat natürlich am Wahlsonntag auch für einen größeren Aufwand in den Briefwahllokalen gesorgt. Es musste teilweise doppelt so viel wie sonst gezählt werden. Daher ist ganz klar: Wenn bei der ersten Zählung eine Differenz auftritt, dauert es bei der großen Mengen an Stimmzetteln schon mal seine Zeit, bis der Fehler gefunden wird. Umso besser, wenn sich Ungereimtheiten klären und alle am Ende des Tages zufrieden nach Hause gehen können“, hieß es auf Anfrage.

Insgesamt seien die Wahlen in Wetter gut gelaufen, der Dank gehe an die vielen Ehrenamtlichen, die halfen. „Wir hatten eine rege Nachfrage von Freiwilligen. Zudem hat es sich ausgezahlt, gezielt unsere Erstwählerinnen und Erstwähler anzuschreiben, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre erste Wahl ‘hinter den Kulissen’ mitzubekommen“, so die Stadtverwaltung. Erfreulich auch die hohe Wahlbeteiligung, in Grundschöttel waren es zum Teil mehr als 85 Prozent.

Reibungsloser Ablauf in Herdecke

Die städtischen Verantwortlichen in Herdecke blicken auf einen reibungslosen Ablauf der Bundestagswahl zurück. Ein krankheitsbedingter Ausfall eines Helfers ließ sich demnach problemlos nachbesetzen. Aufgrund der hohen Anzahl an Briefwählern hatten die Organisatoren sechs Briefwahlvorstände berufen (wie schon bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr), zuvor waren es meist vier – so viele wie an diesem Sonntag nun in Wetter.

Weitere Wahlsplitter

Das Endergebnis bei den Erststimmen im Wahlkreis 139: Axel Echeverria (SPD) 35,43 Prozent, Hartmut Ziebs (CDU) 24,63 Prozent, Ina Gießwein (Grüne) 16,05 Prozent, Anna Neumann (FDP) 8,51 Prozent und Carl-Dietrich Korte (AfD) 7,18 Prozent. In Herdecke lag der Direktkandidat der Sozialdemokraten 9,78 Prozent vor Ziebs, in Wetter betrug der Vorsprung von Echeverria sogar 13,5 Prozent.

Mitgliederrekord bei der FDP EN

Am Sonntagnachmittag meldete die Kreis-FDP einen neuen Mitgliederrekord. „Noch nie hatte die Partei so viele Liberale zwischen Ennepe und Ruhr“, schrieb der langjährige Vorsitzende Michael Schwunk. Am Montag präzisierte er auf Nachfrage die Angaben. Die Freien Demokraten haben nun 316 Namen auf ihrer Liste stehen. Seit März 2021 gebe es einen verstärkten Zulauf, zuvor waren es 250 Mitglieder.

Schwarzer Tag für Linke

Ein schlechtes Ergebnis fuhren die Linken ein. Clemens Jost, ihr Direktkandidat im Wahlkreis 139, sagte: „Es ist ein schwarzer Tag für Arbeitnehmer, Mieter und soziale Gerechtigkeit in Deutschland.“ Das Ergebnis in den fünf Städten hier und im Bund müsse innerparteilich aufgearbeitet werden. „Trotzdem werden wir unsere Ziele verfolgen und alles geben, innerhalb und außerhalb des Parlaments.“

Dank der AfD

Die AfD Ennepe-Ruhr bedankte sich auf ihrem Facebook-Kanal bei ihren „treuen und neuen Wählern“ für das bundesweite Ergebnis von 10,3 Prozent. „Unser Land braucht eine starke Opposition“, hieß es weiter. Deutschland stehe vor vielen Problemen. „Egal, wie die Regierung aussehen wird, für uns ist klar: Wir werden sie kontrollieren und der Stimme unserer Wähler Gehör verschaffen“, so die AfD.

Wahlausschuss am Donnerstag

Der Kreiswahlausschuss tritt am Donnerstag, 30. September, 15 Uhr, im Schwelmer Kreishaus zusammen. Im Mittelpunkt steht das Feststellen des amtlichen Endergebnisses der Bundestagswahl im Wahlkreis 139 Ennepe-Ruhr-Kreis II. Der Ausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Beisitzerinnen und Beisitzer beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich. Für alle Teilnehmer gelten die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung.

