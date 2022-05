Wetter und Herdecke: Zahnmobil wieder zu Schulen unterwegs

Ennepe-Ruhr. Nicht nur weil es rollt, ist im Zahnmobil des Ennepe-Ruhr-Kreises einiges anders als beim Zahnarzt in der Praxis

„Eine Praxis, die vor die Schule fährt, ist eine tolle Sache!“ Große Einigkeit herrschte jetzt unter den Mitgliedern des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Inklusion des Ennepe-Ruhr-Kreises. Ihren jüngsten Sitzungstermin nutzten die Kommunalpolitiker auch, um sich ein Bild vom Zahnmobil, quasi einem rollenden Untersuchungszimmer, zu machen.

„Das Fahrzeug hat zwar bereits vor gut zwei Jahren das Vorgängermodell ersetzt, Corona sei Undank war es bisher aber längst nicht so häufig im Einsatz, wie wir uns das gewünscht hätten. Derzeit erhöhen wir die Zahl der Stationen wieder deutlich“, erläuterte Dr. Inka Goddon, Abteilungsleiterin Gesundheitsdienste für Kinder- und Jugendliche der Kreisverwaltung, den Gästen.

Termine sind aktuell mit Schülern der ersten und zweiten Klassen an zwölf Grund- sowie an einer Förderschule vereinbart. Wo das Zahnmobil zu Gast ist, führt der erste Weg der Kinder nicht direkt in den Behandlungsstuhl, ihre erste Aufgabe lautet nicht, mal kurz den Mund aufzumachen. Vielmehr startet der Tag mit einem gesunden Frühstück und dem Werben dafür, im Interesse der Zähne insbesondere auf Zucker zu verzichten.

