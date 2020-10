Wetter: Unfall mit Fahr- und Motorrad – Zwei Schwerverletzte

Wetter. Unfall am Samstag auf dem Stetroter Weg in Wetter: Ein Motorrad war mit einem Fahrrad kollidiert. Zwei Personen stürzten und überschlugen sich.

Am Samstag, so teilte es die Polizei am Sonntagmorgen mit, kam es am Stetroter Weg in Wetter gegen 16.30 Uhr auf einem asphaltierten Feldweg zu einem Begegnungsunfall zwischen einem 52-jährigen Fahrradfahrer aus Wetter und einem 33-jährigen Dortmunder auf einem Motorrad. In dem Beiwagen saß eine 29-jährige Beifahrerin.

Auf Grund der dortigen schmalen Fahrbahn fuhren zwar beide äußerst langsam, der Motorradfahrer verschätzte sich laut Polizei jedoch mit der Breite der Fahrbahn und geriet mit dem rechten Reifen seines Beiwagens auf den unbefestigten Teil neben der Fahrbahn. Infolge dessen kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem leicht abschüssigen Feld. Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin wurden aufgrund des Überschlags schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam es nicht.

Auch die Löscheinheiten Grundschöttel und Alt-Wetter wurden zu dem Verkehrsunfall auf dem Stetroter Weg alarmiert. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Einsatzkräfte erstversorgt. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst wurde dieser noch beim Transport der Patienten zu den Fahrzeugen unterstützt. Weitere Maßnahmen waren durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte nicht erforderlich, die Freiwillige Feuerwehr beendete den Einsatz nach einer guten Stunde.