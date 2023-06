Wetter: Verbrannte Sicherung im Industriebetrieb

Wetter. Alarm im Industriegebiet, aufgebrochene Haustür und ein Gefahrenbaum – die Feuerwehr Wetter ist viel beschäftigt.

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden am Mittwoch, 7. Juni, um 15.59 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Schliemannstraße alarmiert. Durch den Angriffstrupp konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder durch eine verbrannte Sicherung in einer Unterverteilung ausgelöst hatte. Hier waren keine Maßnahmen für die Feuerwehr mehr erforderlich. Alle Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten den Einsatz nach 20 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Volmarstein wurde um 17 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Straße „Am Hensberg“ alarmiert. Da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, musste die Wohnungstür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet werden. Die Wohnung wurde begangen und dabei konnte ein Heimrauchmelder vorgefunden werden, der ohne Grund ausgelöst hatte.

Der ehrenamtlich besetzte Einsatzführungsdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde an Fronleichnam um 12.13 Uhr zu einem Gefahrenbaum in der Straße „Am Obergraben“ alarmiert. Die erste Erkundung ergab, dass hier noch Reste von einer Weide standen. Telefonisch wurden noch zwei ehrenamtliche Einsatzkräfte von der Löscheinheit Alt-Wetter mit einer Teleskopsäge nachgefordert. Diese entfernten einen Teil der Äste, sodass von diesem keine Gefahr mehr bestand.

