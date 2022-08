Wetter: Verein Amaraaba kann in Ghana Ausbildungsort bauen

Wetter. Der Verein Amaraaba Ghana aus Wetter freut sich über 30.000 Euro Fördergeld. Damit lässt sich in dem Land in Afrika ein Trainings-Center bauen.

Für die Mitstreiter des Vereins Amaraaba Ghana aus Wetter geht nach eigenen Angaben ein Traum in Erfüllung: die finanzielle Unterstützung für ein Trainings-Center in Ghana. Der Verein hat von der Organisation Futur 21 Foundation Fördergelder in Höhe von 30.000 Euro erhalten, so dass nun ein Ausbildungsort für Jugendliche geschaffen werden könne.

„Wir können es kaum fassen“, sind Vereinsvorsitzende Katharina Gerlach und ihr Mann Latif Ibrahim überwältigt. „Schon lange träumen wir davon, in Ghana solch ein Trainings-Center einzurichten, um Kindern und Jugendlichen eine Perspektive für die Zukunft zu geben“, erzählen die Beiden und danken der Organisation für die Unterstützung bei diesem einzigartigen Vorhaben. Denn besonders Kinder und Jugendliche aus Familien aus den Dörfern rund um Tamale haben normalerweise keine Möglichkeiten, die Schule zu besuchen oder eine Ausbildung zu beginnen, da den Familien die finanziellen Mittel fehlen.

Kostenlose Ausbildung

Im Trainings-Center sollen Kinder und Jugendliche eine kostenlose Ausbildung erhalten. Im Anschluss an die schulische Grundausbildung erhalten die jungen Leute Einblicke in verschiedene handwerkliche Berufe wie Schneidern, Schreinern, oder lernen die Herstellung traditioneller Gewänder oder von Seifen und Cremes aus lokalen Produkten wie Sheabutter. Anschließend können sie einen Schwerpunkt wählen und von einer Ausbilderin/einem Ausbilder über mehrere Jahre alle technischen Fähigkeiten erlernen.

Das Besondere: Das Projekt entspreche den Ansprüchen der Nachhaltigkeit und Hilfe zur Selbsthilfe, die dem Verein Amaraaba Ghana besonders wichtig seien. Nach dem Bau des Trainings-Centers soll sich der Betrieb des Centers ohne laufende Kosten selbst tragen: Jugendliche bekommen eine kostenlose Ausbildung und damit eine Perspektive und Zukunft. Ausbildende profitieren von den Schülerinnen und Schülern, weil sie die in der Ausbildung hergestellten Produkte zum Verkauf anbieten können und somit Einnahmen generieren. Dafür können die Ausbildenden kostenlos unterrichten und ausbilden.

Die engagierten Kräfte des Vereins: Vorsitzende Katharina Gerlach, Sarah Braun, Vanessa Gerlach und Lisa Braun. Foto: Verein

Der Verein Amaraaba Ghana könne mit diesem Projekt den Kindern und Jugendlichen ebenso wie den Ausbildenden mit einer festen Arbeitsstelle helfen. „Mit dem Erhalt der Fördergelder können nun die finalen Planungen beginnen“, sind Katharina Gerlach und ihr Mann Latif Ibrahim motiviert.

Ein geeigneter Standort für das Trainings-Center sei bereits gefunden. Nun folgt der Erwerb des Grundstücks, ehe dann der Bau des Trainings-Centers beginnen könne.

Nach der Einrichtung des Centers inklusive aller Lehrmaterialien soll die Auswahl geeigneter Ausbildender stattfinden, bevor das Trainings-Center feierlich eröffnet werden soll. „Bei der Einrichtung und Beschaffung aller Materialien werden wir auf weitere Spenden angewiesen sein“, weiß Katharina Gerlach und bittet daher um Hilfe bei diesem bedeutenden Projekt.

Zweite Heimat Tamale

Im Norden von Ghana liegt die Stadt Tamale, die für Vereinsgründerin Katharina Gerlach nach ihrem ersten Besuch im Oktober 2010 zu einer zweiten Heimat geworden ist. Nachdem sie ein halbes Jahr in Tamale in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet hatte, gründete sie am 25. Dezember 2011 den Verein Amaraaba Ghana, um die Unterstützung der Kinder in und um Tamale fortzuführen. Seitdem hat der Verein bereits sieben Schulen errichtet, eine Computerschule gebaut und zwei Schulgebäude renoviert. Zudem werden über gezielte Spendenaktionen einerseits die Schulen mit Schulbänken ausgestattet und außerdem den Kindern Schuluniformen und Schulbücher zur Verfügung gestellt.

Accessoires vom Markt in Ghana gegen Spenden abzugeben Der Verein nimmt gerne Spenden entgegen, und zwar über dieses Konto: Deutschland Amaraaba Ghana e.V., Volksbank Bochum Witten, IBAN: DE03 4306 0129 0632 3695 00, BIC: GENODEM1BOC, Verwendungszweck „Trainings-Center“ Fragen zu diesem Projekt oder anderen Themen beantwortet Vorsitzende Gerlach (per E-Mail an amaraaba-ghana@web.de). Außerdem freut sich der Verein, am Samstag, 6. August, wieder beim Wiesenviertelfestival in Witten vertreten zu sein.



„Nach zwei Jahren, in denen das Fest pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, freuen wir uns umso mehr, dass wir endlich wieder mit Interessierten ins Gespräch kommen und persönlich über unsere Arbeit in Ghana berichten können!“, so Katharina Gerlach. „Wir werden neben Info-Material schöne Kleinigkeiten vom Markt in Ghana wie Handtaschen, Schmuck, Schlüsselanhänger und andere Accessoires gegen Spenden abgeben.“

Um nachhaltig die Chancen auf Bildung zu ermöglichen, unterstützt der Verein besonders diejenigen Kinder, deren Familien kein Geld für die Schule aufbringen können. So wurden bereits mehr als 50 Patenschaften vermittelt, von denen einige Schützlinge bereits die Universität besuchen oder eine andere Ausbildung beginnen konnten. Außerdem unterstützt der Verein Waisenhäuser und Behinderteneinrichtungen in Ghana und baut neben Schulen auch Kindergärten, Spielplätze und Wasserstellen.

