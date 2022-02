Wetter: Vinothek lädt zum ersten Feierabendmarkt des Jahres

Wetter. Kulinarisches und Kunsthandwerk, Wein, Wurst und mehr gibt es beim ersten Feierabendmarkt, zum dem das Team der Vinothek Christho einlädt.

Der nahende Frühling sorgt offenbar nicht nur in der Natur, sondern auch in den Köpfen für reichlich neuen Schwung. So etwa bei den Betreibern der Vinothek Christho, die mit Ideen und Terminen ins Bismarck-Quartier locken.

Weiterhin stattfinden werden freitags die „Vinyl-Abende“, die schon seit November im Wechsel mit „Live-vom-Hocker“-Abenden in der Vinothek stattfinden. Dann machen Gäste mit eigenen Schallplatten Musik und geraten vielleicht ins Schwärmen und Plaudern.

Egal ob Lena Valaitis oder Udo Lindenberg, BAP oder Neil Diamond – wer Lust hat, seine alten Scheiben bei einem Gläschen Wein mal wieder zu hören, der ist bei den „Vinyl-Abenden“ genau richtig. Am nächsten Freitag, 4. März, steht allerdings Live-Musik auf dem Programm: Gitarrist Uwe Berkermann, der normalerweise als Bandmusiker unterwegs ist, aktuell allerdings als Teil der Duos „StolBerk“ und „Earls of Gray“, wird an diesem Abend zu Gast sein.

Kulinarisches und Live-Musik

Vor dem Hintergrund fortschreitender Lockerungen in der Corona-Pandemie soll bald auch wieder ein Feierabendmarkt stattfinden – der erste des Jahres 2022 am Freitag, 1. April (kein Scherz!), im Bismarck-Quartier. Bis die Pandemie im Frühjahr 2020 das öffentliche Leben erstmals komplett lahmlegte, veranstaltete die Vinothek jeden 1. Freitag im Monat von 17 bis 22 Uhr im Bismarck-Quartier diesen kleinen, feinen Feierabendmarkt: Wein, ein kulinarisches Angebot, lokale Erzeugnisse, Kunsthandwerk und immer wechselnde Live-Musik sind Bestandteil.

Food-Truck und Italienische Bäckerei

Tim Eisenblätter vom Gesellschafterteam verrät, worauf Besucherinnen und Besucher sich nun schon im Vorfeld freuen können: „Mit von der Partie wird ein Food-Truck vom Café Herzgold sein, wo man sich mit Hot Dogs, Burger, Tacos und mehr versorgen kann. Ebenfalls dabei sein werden Lisas Currywurstbude und Enzos Italienische Bäckerei, Bienen Müller aus Wengern und das Frauenheim Wengern, das Selbstgemachtes und Dekoratives anbieten möchte.“ Live-Musik beim ersten Feierabendmarkt des Jahres macht die Band „Mona Lisa“. „Und weil wir noch ein bisschen Zeit bis zum 1. April haben, wollen wir weitere Händler akquirieren“, so Eisenblätter. Jedenfalls seien für alle Feierabendmärkte in diesem Jahr bereits hochkarätige Live-Bands engagiert.