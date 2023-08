Wetter wartet aufs Seefest: Aufbau läuft auf Hochtouren

Das Karussell auf dem Seeplatz steht schon: Am Wochenende wird in Wetter Seefest gefeiert

Wetter. Samstag und Sonntag ist in Wetter Seefest. Aufgebaut werden Bühnen und Buden aber bereits am Freitag. Das ist der Stand

Zwei Tage feiert Wetter Seefest. Für die Standbetreiber und Budenbesitzer sind es sogar drei Tage. Sie rücken bereits am Freitag an und sorgen rechtzeitig dafür, dass am Samstag und Sonntag alles rund läuft. Das gilt für das Kinderkarussell der Familie Aufermann ebenso wie für den großen Getränkewagen auf dem Seeplatz.

Das „Friedrichs am See“ hat die Sonnenschirme beiseite geräumt und die Tische dichter ans Café-Gebäude gerückt, damit sich die Menschenmassen durch die Gasse zum Parkplatz vor dem Freibad schieben können. Hier ist das Bühnenzelt schon aufgebaut, nur die Träger fürs Licht fehlen noch. Auch ein Transporter mit Dixie-Klos hat das Veranstaltungsgelände am See erreicht. Noch stehen die „Häuschen“ auf der Ladefläche eines Anhängers.

Kinderlachen übertönt die Aufbauarbeiten. „Ein wirklich schöner Spielplatz“, freut sich eine Anwohnerin bei einem kleinen Spaziergang über das Seeplatzgelände. Nicht nur bei den Wetteranern habe sich das herumgesprochen, wie sie von Freundinnen berichtet, die mit dem Nachwuchs aus Hagen oder Witten an den See kommen. Ganz wie beim Seefest.

