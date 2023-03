Wetter: Wasser läuft über unter tropft in Wohnung darunter

Wetter. In der Freiheit tropfte Wasser durch die Decke, in Wengern hat es die Feuerwehr mit einer anderen Flüssigkeit zu tun. Das war los am Wochenende

Die Löscheinheit Esborn und der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr wurden am Sonntag um 8.44 Uhr zu einer Kraftstoffspur auf der Schmiedestraße alarmiert. Hier hatte ein Fahrzeug Dieselkraftstoff verloren. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurden Warnschilder aufgestellt und die Einsatzstelle an den Stadtbetrieb übergeben. Dieser beauftragte eine Spezialfirma mit der Beseitigung der Kraftstoffspur..

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde bereits am Samstag gegen 14 Uhr Uhr zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz in der Straße „Im Kirchspiel“ alarmiert. Hier lief aus einer Wohnung Wasser in eine darunter befindliche Wohnung. Die Wohnungstür wurde mit einem Spezialwerkzeug geöffnet und die Absperrventile im Badezimmer verschlossen. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, und die Wohnung wurde an den mittlerweile eingetroffenen Hausbesitzer übergeben. Der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Volmarstein wurde dann am Abend um 22 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Hegestraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte musste die Tür gewaltsam geöffnet werden. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben, und die Einsatzkräfte beendeten den Einsatz nach 40 Minuten.

