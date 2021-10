Wetter: Zwei Schwerverletzte bei frontalem Pkw-Zusammenstoß

Wetter. Vor einem Brandeinsatz in Volmarstein fuhr die Feuerwehr Wetter zu einem Verkehrsunfall in der Vogelsanger Straße mit zwei Schwerverletzten.

Zu einem Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr Wetter am Montag in die Vogelsanger Straße alarmiert. Oberhalb der Einmündung Stevelinger Straße war ein PKW-Fahrer (aus Richtung Schmandbruch kommend) mit seinem Auto frontal mit einem zweiten Personenwagen zusammen gestoßen, hieß es in einer Mitteilung am Montagabend.

Zwei Personen wurden bei dem Unfall, der sich vor 8.50 Uhr ereignete, schwer verletzt. Die Patienten wurden vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort war, versorgt. Danach wurden die Verletzten mit den Fahrzeugen in verschiedene Krankenhäuser transportiert.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Parallel dazu wurden von den Einsatzkräften auslaufende Betriebsmittel abgestreut und die Batterien der Unfallfahrzeuge abgeklemmt. Nachdem zwei Abschleppwagen die beschädigten Personenwagen aufgenommen hatten, beseitigte eine Kehrmaschine eines Entsorgungsbetriebes das ausgebrachte Bindemittel und kleinere Trümmerteile von der Fahrbahn. Nach ca. eineinhalb Stunden waren die verunfallten Fahrzeuge abtransportiert und die Feuerwehr konnte den Einsatz beenden. Die Schutzpolizei war zur Verkehrslenkung und Unfallaufnahme ebenfalls mit zwei Streifenwagen vor Ort.

Hecke in Brand

Um 13.26 Uhr wurden die Löscheinheiten aus Grundschöttel, Volmarstein und Esborn dann in die Straße Zur alten Schule alarmiert. Hier war beim Abflämmen von Unkraut eine ca. drei Meter hohe Hecke auf einer Länge von drei Metern in Brand geraten. Das Feuer drohte auf einen hölzernen Carport überzugreifen. Der Verursacher nahm mit einem Gartenschlauch sofort die Brandbekämpfung auf, diese zeigte zum Glück auch Wirkung.

Nach Eintreffen der Feuerwehr wurden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt und restliche Glutnester abgelöscht. Abschließend wurde alles mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Nach gut einer Stunde konnten die eingesetzten Kräfte dann den Rückweg zu ihren Standorten antreten.

