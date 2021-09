Wetteraner beteiligen sich an Fahrrad-Demo „Kidical Mass“

Wetter/Witten. Damit Städte in Zukunft so gestaltet werden, dass Kinder Alltagswege sicher mit dem Fahrrad zurücklegen können, findet Sonntag eine Demo statt.

Rund um den Weltkindertag finden alljährlich bundesweit Aktionen statt für kinder- und fahrradfreundliche Städte. In Wetter hat sich eine Reihe von Familien zusammengetan, um am Sonntag, 19. September, ab 12 Uhr bei der Kidical Mass in Witten dabei zu sein. Treffpunkte sind um 10.30 Uhr am Ruhrrad-Wanderweg unter der neuen Ruhrbrücke sowie um 11 Uhr in Wengern am Radwegeknotenpunkt, Nähe Robbert, Am Jakob.

In über 100 Städten

Unter dem Motto „Platz da für die nächste Generation – Kinder aufs Rad“ finden am Wochenende im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche und vor dem Weltkindertag in über hundert Städten Kidical-Mass-Fahrrad-Aktionen statt.

Ziel ist, Städte zukünftig so zu gestalten, dass Kinder alltägliche Wege sicher mit dem Fahrrad zurücklegen können. Beim letzten Treffen der Critical Mass Wetter entstand daher unter teilnehmenden Familien die Idee, sich aus Wetter heraus zu beteiligen.

Teilnahme in Witten

„In diesem Jahr fahren wir dazu nach Witten. Im nächsten Jahr machen wir das in Wetter selbst“, schlägt daher Raphael Pfaff, fahrradaktiver Vater und Vorsitzender des RSC Tretlager vor. Im Verein Gundermann und Kinder fand er mit der Idee offene Ohren. Treffpunkte für die gemeinsame Fahrt über den Ruhr-Rad-Wanderweg nach Witten sind daher am Sonntag um 10.30 Uhr unter der neuen Ruhrbrücke.

Wer direkt nach Witten kommen möchte, kann mit der Kidical Mass um 12 Uhr auf dem Rathausplatz starten. Die Fahrt geht bis zur Zeche Nachtigall.

