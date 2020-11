Wetteraner Fritz Jordan wurde vor 95 Jahren im Zug geboren

Wetter. Fritz Jordan wird am 16. November 95 Jahre alt. Geboren wurde er bei Berlin in einem Zug. Und mit einem Zug kam er 1947 nach Wetter. Und blieb.

Eigentlich, so sagt es Ingrid Jordan-Meyer zu Selhausen augenzwinkernd, „müsste mein Vater lebenslang gratis mit der Deutschen Bahn fahren können.“ Denn zweimal schlug das Schicksal in einem Zug zu. Zunächst am 16. November 1925. Da wurde Fritz Jordan geboren. Wo? In einem Waggon der damaligen Reichsbahn. Dann verlief 1947 eine Fahrt über Schienen mit dem Ziel Ruhrgebiet anders als geplant, so dass der Senior am Montag, 16. November, seinen 95. Geburtstag in Wetter feiert (wegen Corona deutlich eingeschränkter als erhofft).

Berliner Akzent

An seinem Berliner Akzent erkennen nicht nur Musiker-Freunde die Herkunft des Jubilars. Dessen Leben spielte sich lange zwischen der heutigen Hauptstadt und dem Osthavelland ab. Dort hatten seine Großeltern eine Gaststätte. Die hatte seine damals schwangere Mutter vor genau 95 Jahren besucht. Auf der Rückfahrt nach Berlin setzten bei Käthe Jordan im Zug die Wehen ein. Die Reichsbahn hielt deswegen an, die örtliche Feuerwehr inklusive ihrem Bruder als Mitglied dieser Einheit kam dazu. Als Onkel Fritz den gesunden Sohn seiner Schwester sah, forderte er sie auf, dem Baby und ersten Kind von Mama Käthe seinen Namen zu geben.

Vom Bauernhof ins Ruhrgebiet

Der Älteste von vier Geschwistern, die bis 1937 im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg und danach in Tegel aufwuchsen, überstand dann als Soldat den Zweiten Weltkrieg. Jahrzehnte später berichtete der unter besonderen Umständen geborene Fritz Jordan mal bei einem Vortrag in Wetter von der Ardennenoffensive. Sein Weg in die Harkortstadt verlief ungewöhnlich. „Ich habe mit anderen 1947 bei einem Bauern in Altmark bei Stendal gearbeitet. Dort wollte man dort jedoch die wichtige Zuckerfabrik demontieren, so dass mein Berliner Kumpel und ich beschlossen: Wir hauen ab.“ Aber wohin? Das Duo wusste: Das Ruhrgebiet braucht Bergleute.

Auf dem Weg nach Siegen

Also setzten sich die zwei Freunde in einen Zug und steuerten Siegen im südlichen Nordrhein-Westfalen an, um sich dort als arbeitssuchend registrieren zu lassen. „Ich hatte ja keine Papiere.“ Auf der Fahrt hielt die Bahn in Oberwengern an. Bei der Gelegenheit sprach eine Frau aus dem damaligen Ruhrschlösschen die zwei Reisenden an. Wo sie denn hinwollten. Die Antwort ließ sie nicht gelten. Sinngemäß sagte sie: „Vergesst das mit dem Bergbau, die Demag hier sucht Leute. Also steigt aus.“ Gesagt, getan.

Zwei neue „Demagogen“

Als sich die beiden Berliner bei den hiesigen Kranbauern vorstellten, hieß es: Nur Elektriker Fritz Jordan könne bei der Demag anfangen. „Ich habe aber gesagt, entweder ihr nehmt beide oder keinen.“ Nach der klaren Ansage gab es zwei neue „Demagogen“ . 42 Jahre lang arbeitete Fritz Jordan in dem heimischen Traditionsunternehmen. Etwa in der Motorenwerkstatt für elektrische (Achtung: wieder eine kleine Bahnanspielung) Aufzüge. An der Abendschule studierte er noch Elektrotechnik. Kurzum: „Die Demag war ein sehr guter Arbeitgeber und wie eine zweite Familie für mich.“

Mit einem Pfennig ausgelöst

Gutes Stichwort für einen Übergang ins Private. 1949 lernte er beim Tanz gegenüber vom Ruhrschlösschen eine gewisse Liselotte Peucker kennen. Seine Aufforderung wies sie aber zunächst ab, da sie den nächsten Tanz einem anderen versprochen hatte. Wer damals einen Korb bekam, konnte dem vermeintlichen Nebenbuhler aber einen Pfennig hinlegen und die Dame mit dessen Einverständnis gewissermaßen auslösen. Gut investiertes Geld, denn aus diesem Schwofen sollte mehr werden: 1950 verlobt, Heirat 1952, 1954 kam Tochter Ingrid als einziges Kind des Paares zur Welt.

Neue Leidenschaft

Die Lebensgeschichte von Fritz Jordan ist aber unvollständig, wenn das Kapitel Musik außen vor bleibt. Einige Wochen nach seiner damals ungeplanten Ankunft in Wetter stieß er auf eine Gruppe mit Leuten, die sich regelmäßig mit ihren Blasinstrumenten trafen. Dabei hatte der Berliner Neuankömmling von Tuten und Blasen keine Ahnung. Doch nach der Aufforderung, es mal zu versuchen, brachte Jordan tatsächlich einen Ton heraus. Der Beginn einer neuen Leidenschaft.

Leiter des Posaunenchores

Also nahm er Trompeten-Unterricht und war später als einer der Mitbegründer auch Leiter des Demag-Werksorchesters (daraus entstand die heutige Big Band des Unternehmens ). Schon 1948 trat er dem altehrwürdigen Posaunenchor der evangelischen Luthergemeinde in Wetter bei. Lange leitete er die Gruppe nicht nur , sondern bildete auch viele Jungbläser aus . Obendrein schloss er sich der Ruhrtaler Blasmusik-Gruppe aus Herdecke an. Durch sein Hobby kam Jordan viel herum, spielte im Theater Hagen oder an der Oper Wuppertal. „Und auch im Karneval in Köln sowie in Aachen.“

Geburtstagsfeier nachholen

In der Vergangenheit konnte Fritz Jordan besondere Geburtstage feiern. 2005 zum 80. ernannte ihn der Posaunenchor zum Ehrenvorsitzenden. Zehn Jahre später spielten ihm unter anderem Demag-Musiker vor 120 Gästen im Zweibrücker Hot in Herdecke ein Ständchen.

Corona sorgt nun dafür, dass die Familie den rüstigen Senior erst 2021 so richtig hochleben lassen kann. Schade, aber es gibt Schlimmeres. „Mein Vater sagt immer, dass der liebe Gott es gut mit ihm gemeint hat“, erzählt Tochter Ingrid. Der nun 95-Jährige ergänzt: „Ich bin und war immer ein Optimist.“

Achtfacher Urgroßvater

Fritz Jordan ist heute stolzer Opa von zwei Enkeln, die ihn mit jeweils vier Mädchen und Jungen zum achtfachen Urgroßvater machten. Seine einzige Tochter Ingrid lebt mit ihrem Mann im gleichen Haus wie Papa Fritz.

Oft fuhr die Familie zum Urlaub nach Oberbayern. „Das Örtchen Klais wurde für uns zu einer Art zweite Heimat. Meine Eltern waren dort 1954 das erste Mal mit der Kirchenjugend aus Wetter “, erzählt die ehemalige Lehrerin.

Ihr 95-jähriger Vater sei immer noch sehr fit und sprudele vor Energie. Dann sagt Ingrid Jordan-Meyer zu Selhausen noch: „Er ist sehr kommunikativ, hat ein riesengroßes Herz und ist für uns alle ein Geschenk .“