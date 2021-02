Wetteraner sollen keine gelben Säcke an die Straßen stellen

Wetter. Schnee und Eis haben die Harkortstadt fest im Griff. Deswegen sollen Wetteraner vorerst keine gelben Säcke an die Straße stellen.

Wegen der aktuellen Wetterbedingungen hat das Entsorgungsunternehmen AHE mitgeteilt, für die Abfuhr der gelben Tonnen vorerst nur Hauptstraßen in Wetter anzufahren. Bürger werden gebeten, möglichst keine gelben Säcke an den Straßenrand zu stellen, weil die Säcke am Boden fest frieren würden und deswegen dann nicht eingesammelt werden können. Das Unternehmen, das auch für die Abfuhr der blauen (Papier-)Tonnen zuständig ist, steht nach eigenen Angaben in engem Austausch mit allen städtischen Betrieben und dem Winterdienst, um die Situation stündlich neu zu bewerten. Restmüll- sowie Biotonnen werden nicht von der AHE, sondern vom Stadtbetrieb Wetter abgefahren.