Wetteraner vor Gericht: Unter Alkoholeinfluss Unfall gebaut

Mit über zwei Promille fühlte sich ein junger Wetteraner noch „fit“. Fit genug, um sich hinter das Steuer zu setzen. Eine denkbar schlechte Idee: Die Fahrt unter Alkoholeinfluss endete mit einem Unfall, der Entziehung der Fahrerlaubnis und nun mit einem Prozess vor dem hiesigen Amtsgericht.

Dort präsentierte sich der 19-Jährige allerdings geläutert. Eine feuchtfröhliche Nacht mit den Kumpels bescherte ihm am 6. August jede Menge Ärger. Auf der Schmiedestraße baute der Wetteraner um 3.15 Uhr einen Unfall mit „Blechschaden“ und dadurch kam ans Licht, dass er stark alkoholisiert war. Ein Test bescheinigte ihm um kurz nach 5 Uhr noch immer 2,06 Promille. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde sofort einkassiert. „Das stimmt“, räumte er nun in seiner Verhandlung ein. Er habe sich mit Freunden getroffen, Bier und sicherlich auch etwas Hochprozentiges getrunken. Dann hätten sie nicht mehr gewusst, wie sie nach Hause kommen sollten. Also habe er sich entschieden, zu fahren. „Ich habe mich für fahrtüchtig gehalten. Ich habe mich einfach noch fit gefühlt.“

Wetteraner zeigt Einsicht

Jugendrichter Janbernd Wessel intervenierte: „Dass es bei so einem Wert zum Unfall kommt, wundert mich nicht. Seien Sie froh, dass Sie so glimpflich davon weggekommen sind.“ Er hätte auch durchaus gegen einen Baum oder eine Wand fahren können, betonte Wessel und erinnerte den Angeklagten daran, dass sie immerhin zu viert in dem Wagen gesessen hätten. Und daran solle er denken, wenn er den Führerschein irgendwann zurückerhalte. Der Wetteraner zeigte Einsicht und beteuerte: „Ich werde auf jeden Fall in meinem Leben nie wieder unter Alkoholeinfluss fahren. Was ich da gemacht habe, geht gar nicht.“

Der Vertreter der Jugendgerichtshilfe brachte es trocken auf den Punkt: „Zwei Promille - das ist eine stramme Leistung.“ Das sah die Vertreterin der Anklage nicht anders. Sie sprach in ihrem Plädoyer von einem extrem hohen Wert und wies darauf hin, dass es sich bei dem Wetteraner im Prinzip um einen Fahranfänger gehandelt habe, wenn er den Führerschein zum Zeitpunkt der Tat erst eineinhalb Jahre besessen habe. Von der Gefährlichkeit der Aktion ganz zu schweigen. Für den 19-Jährigen sprachen indes sein offenes Geständnis und ein bis dato völlig leeres Strafregister. Auch erklärte Wessel, dass er das Gefühl habe, dass es der Angeklagte tatsächlich verstanden habe.

60 Sozialstunden aufgebrummt

In seinem Fall wurde schließlich Jugendrecht angewandt, da Reifeverzögerungen nicht ausgeschlossen werden konnten. Dem Wetteraner wurde aufgegeben, 60 Sozialstunden binnen vier Monaten abzuleisten. Darüber hinaus erhielt er weitere vier Monate Sperrfrist zur Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis. Diese Entscheidung akzeptierte er umgehend.