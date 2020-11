Wetteraner zahlt mit 30 Sozialstunden für Schwarzfahrt

Wetter. Auch ohne Erinnerung an die Schwarzfahrt hat die U-Bahn-Tour in Dortmund für einen jungen Mann aus Wetter jetzt Folgen.

Blinder Passagier: Bereits im März 2019 wurde ein junger Wetteraner bei einer Schwarzfahrt in Dortmund erwischt. Nun befasste sich das hiesige Gericht mit dem Fall, an den sich der Betroffene selbst schon gar nicht mehr erinnern konnte.

Am Mittag des 13. März 2019 verschlug es den 21-Jährigen nach Dortmund. Vor Ort nutzte er die U-Bahn, obwohl er kein Ticket besaß, und er geriet prompt in eine Fahrkartenkontrolle. Einige Zeit später entschied das Amtsgericht Dortmund, die Entscheidung über eine Einstellung des Verfahrens für ein halbes Jahr auszusetzen. Danach landete die Sache beim Amtsgericht Wetter.

Angeklagter ohne Erinnerung

Mit dem Vorwurf konfrontiert, musste der 21-Jährige nun in seiner Verhandlung passen. Er besitze einfach keine konkrete Erinnerung mehr. „Vielleicht habe ich es vergessen. Kann wohl so gewesen sein.“ Der Umstand, dass das Ganze länger zurücklag und es in der Zwischenzeit keine neuen Vorfälle gab, stimmte Anklage und Gericht milde. Das Verfahren wurde gegen Ableistung von 30 Sozialstunden vorläufig eingestellt.

Der Wetteraner, der bereits einmal wegen nicht geleisteter Stunden im Arrest landete, versprach hoch und heilig, die Auflage diesmal zu erfüllen. „Ich habe aus dem letzten Mal gelernt“, versicherte der 21-Jährige.