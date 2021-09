Wetteranerin wird fündig: So war Schule kurz nach dem Krieg

Die 1948 eingeschulten Lernanfänger der Katholischen Volksschule an der Königstraße in Wetter mit ihrem Klassenlehrer Karl-Heinz Schmitz; Die Aufnahme stammt vom 3. September 1948.

Wetter. Alte Schulhefte, Poesiealben und eine Klassenchronik hat Elisabeth Schmitz aus Wetter gefunden. Warum das „lokalhistorisch wertvoll ist“.

Ganz viele Erinnerungen wurden bei der Wetteranerin Elisabeth Schmitz (Jg. 1936) geweckt, als sie kürzlich die Fundstücke aus ihrer Schulzeit in den ersten Nachkriegsjahren in der katholischen Volksschule in Wetter auf dem Tisch ausbreitete. Dazu hatte sie den Herdecker Historiker Prof. Dr. Gerhard E. Sollbach gebeten, damit er die Sammlung erst einmal anschaut, die sie dann dem Stadtarchiv Wetter übergeben möchte. Der Herdecker nahm diese Einladung gern an und hat seine Eindrücke von der Sichtung des historischen Materials wie folgt niedergeschrieben.

„Das Material stammt aus den Jahren 1947 bis 1951, als die achtjährige Volksschulzeit für die Klasse von Elisabeth Schmitz endete. Es enthält neben Schulheften mit Aufsätzen, einem Fotoalbum mit Schulbildern insbesondere noch eine handschriftliche Klassenchronik sowie ein in Leder gebundenes Poesiealbum mit Sinnsprüchen der Schülerinnen und Schüler des Entlassjahrgangs 1951, das diese ihrem Klassenlehrer Karl-Heinz Schmitz zum Abschied schenkten“, so Prof. Sollbach. Nach seiner Einschätzung „ist der Bestand lokalhistorisch wertvoll, da er aus erster Hand das Leben und vor allem das Lebensgefühl der Heranwachsenden im Ort in den ersten Jahren nach dem Kriegsende 1945 dokumentiert und sollte unbedingt im Stadtarchiv aufbewahrt werden“. Und weiter heißt es in dem Bericht des Herdeckers, dass Elisabeth Schmitz sich noch sehr genau an den Wiederbeginn des Schulunterrichts nach 1945 erinnere.

Die katholische Volksschule an der Königstraße (Freiheit-Schule) in Wetter in einer Aufnahme von 1955. Foto: Privat

„Da Wetter von den schweren Luftangriffen verschont geblieben war, konnte sie beim Wiederbeginn des Unterrichts auch in ihre alte Schule an der Königstraße in der Freiheit zurückkehren. Die war in der NS-Zeit eine Gemeinschaftsschule gewesen, wurde jetzt aber wieder eine katholischen Volksschule. „Auch die Schulbänke waren noch dieselben, die ganz alten mit den drei Sitzen, obwohl es schon die neuen mit den zwei Plätzen gab“, so E. Schmitz. „Die Schreibplatte besaß auch immer noch ein Loch mit dem Tintenfässchen aus Glas oder Keramik, und eine Rille für den Griffel der Kleinen, die noch auf einer Schiefertafel schrieben, und in die wir Großen den Federhalter mit der Brausefeder legten“. 75 Kinder drängten sich in ihrer Klasse. Da in der Folgezeit die Schulkinderzahl weiter anstieg, musste schließlich an einem Tag in der Woche Nachmittagsunterricht stattfinden.

Auch außerunterrichtliche Aktivitäten sind Elisabeth Schmitz in Erinnerung geblieben. Es gab eine Spielschar und einen Schulchor, die mit ihren Aufführungen für etwas Abwechslung in dem eintönigen Alltag sorgten. Damals war der Lesehunger groß, doch man hatte nur wenige Bücher. Daher organisierte die Klasse von Elisabeth Schmitz eine Klassenbücherei, für die jeder ein Buch beisteuern musste.

Elisabeth Schmitz mit den Dokumenten aus ihrer Volksschulzeit in Wetter in den ersten Nachkriegsjahren. Foto: Privat

Eine angenehme Unterbrechung des Schulalltags und eines der wenigen Freizeitangebote für die Kinder waren die Klassenfahrten. Es handelte sich dabei ausschließlich um Tagesausflüge in die nahe Umgebung. Ein beliebtes Ziel war die Hohensyburg. Schon früh am Morgen ging es mit der Straßenbahn vom Marktplatz in Wetter bis Herdecke und dann zu Fuß weiter zur Hohensyburg. Der Weg zurück nach Wetter erfolgte dann ganz zu Fuß. Da seinerzeit Urlaubsreisen nicht möglich und für die meisten Familien sowieso unerschwinglich waren, wurden in den Sommerferien vom Lehrer ihrer Klasse ein oder zwei Fahrradtouren in das nahe Sauerland durchgeführt. Doch Fahrräder waren ein wertvoller Besitz, und nicht jeder und vor allem kaum ein Kind besaß eines. Die Räder mussten daher geliehen werden. Elisabeth Schmitz hatte das Glück, dass eine Mitbewohnerin im Haus ein Fahrrad besaß und es ihr auch lieh. Zum Einkehren in eine Gaststätte hatten die Kinder kein Geld, höchstens für eine Limonade oder eine kleine Süßigkeit. Die Verpflegung wurde daher im so genannten Brotbeutel mitgebracht. Eine von dem Klassenlehrer Karl-Heinz Schmitz geleitete eintägige Ferien-Radtour, an der auch Elisabeth Schmitz teilnahm, führte etwa zur Glörtalsperre.

In Erinnerung ist ihr noch die Schulspeisung geblieben, und dass die Erbsmehlsuppe nicht gemocht wurde, dafür aber umso mehr die Milchsuppe wegen der vielen Rosinen darin.

Viel Zeit und Mühe steckten die Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse in die Vorbereitung der Schulentlassungsfeier am Montag, dem 19. März 1951. Die etwa zweistündige Veranstaltung bestand aus insgesamt neun Teilen mit zwei Aufführungen und Gedicht-Rezitationen. Ihrem alten Schulgebäude trauert Elisabeth Schmitz immer noch nach. „Schade, dass es nicht mehr steht. Mit ihm verbinden sich so viele meiner schönsten Kindheitserinnerungen“, meint sie etwas wehmütig. Das Gebäude wurde abgerissen und an derselben Stelle die heutige Städtische katholische St. Rafael-Grundschule errichtet.

Der Autor Prof. Dr. Gerhard E. Sollbach aus Herdecke lehrte am Historischen Institut der Technischen Universität Dortmund. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Sozial- und Kulturgeschichte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. Sollbach ist Autor vieler Berichte zur Geschichte des heimischen Raums und schreibt gelegentlich auch für die Lokalredaktion Wetter/Herdecke.

