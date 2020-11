Es hatte so vielversprechend begonnen und endet nun – für viele überraschend – nach nur knapp eineinhalb Jahren: Thorsten Keim, erster hauptamtlicher Geschäftsführer des Vereins Stadtmarketing für Wetter, hat das Handtuch geworfen. Die offizielle Version aus dem Rathaus dazu liest sich so: „Thorsten Keim legt einvernehmlich seine Position als Leiter des Stadtmarketings nieder. Er möchte sich zukünftig auf die Vinothek und die Entwicklung des Bismarck-Quartiers konzentrieren.“ Keim ist nur noch bis zum 15. November im Amt.

Vorsitzender lebt jetzt in Bayern

Der Aderlass im Verein begann bereits mit dem Abschied des Vorsitzenden Markus Drüke: Das stellvertretende Vorstandsmitglied der Sparkasse Gevelsberg-Wetter hatte Ende September seinen letzten Arbeitstag, ihn zieht es nach Bayern. Der 47-jährige Diplom-Kaufmann hatte den Posten als Stadtmarketing-Vorsitzender in Wetter 2015 übernommen und wurde 2017 wiedergewählt. Nun darf man auf einen Nachfolger gespannt sein.

Team ziemlich „kopflos“

Mit Thorsten Keims Abgang steht das Stadtmarketing für Wetter nun ziemlich „kopflos“ dar; auch wenn Drüke noch bis zur Neuwahl eines Vorsitzenden im Amt bleiben wird. Dass auch Jessica Berger, seit August mit begrenzter Stundenzahl neu im Stadtmarketing-Team, bald schon wieder aussteigen wird, hat indes einen ganz anderen Grund: Sie ist schwanger.

Aufbruchstimmung zu Beginn

Ein Rückblick: Aufbruchstimmung hatte sich breit gemacht, als Thorsten Keim den Job im Juni 2019 übernahm. Das neue Konzept sollte mit Leben gefüllt werden. Thorsten Keim, der Mann mit der „Wetter-DNA“, so hatte Markus Drüke ihn geradezu euphorisch vorgestellt, sollte diese Aufgabe übernehmen. Keim hatte davor in der Mantelredaktion der Westfalenpost gearbeitet; in dem Wechsel zum Leiter des Stadtmarketings sah er „nicht nur eine Profession, sondern auch Passion“.

Für ein besseres Image der Stadt Wetter Der Verein Stadtmarketing für Wetter wurde im Jahr 1995 gegründet. Mitglieder sind Unternehmen, Freiberufler, Kaufleute, Handwerker und Bürger der Stadt. Der Verein ist unabhängig von politischen Interessengruppen, wird aber von der Stadt Wetter mitgetragen und unterstützt. Er arbeitet eng mit der Stadtverwaltung zusammen, ist aber in seinen Entscheidungen unabhängig.

Seine Aufgaben hatte er zu Beginn so definiert: „Die Profilierung, Vermarktung und Stärkung der Stadt Wetter – und zwar in allen Bereichen wie Wirtschaft, Kultur und Wohnen. Wir müssen das Wir-Gefühl in dieser Stadt stärken. Stadtteildenken ist obsolet. Gemeinsam können wir etwas erreichen“, propagierte er. Zudem wollte er das Stadtmarketing und das damit verbundene Büro stärker als Servicestation einbinden. Sehr viel Luft nach oben sah er im Bereich Tourismus, und er wollte eng mit der Wirtschaftsförderung für ein „Netzwerk Wirtschaft“ zusammenarbeiten, sah sich zudem als Impulsgeber für den örtlichen Einzelhandel.

Auf gutem Weg

Und nun? „Es war eine sehr intensive Zeit, in der man schon das neue Gesicht des Stadtmarketings erkennen konnte. Die Grundstrukturen sind nun vorhanden“, sagt Thorsten Keim. Das Verankern einer Willkommenskultur hier in der Harkortstadt sei ebenso auf den Weg gebracht wie der Stadtgutschein. „Das ist eine gute Richtung. Und trotz aller personeller Turbulenzen wird es mit einer Neubesetzung weitergehen“, so der 61-Jährige. Denn ein ganz wichtiger Pfeiler sei nach wie vor vorhanden: „Das ist das Engagement der Ehrenamtlichen. Die machen einen guten Job, und das liegt mir sehr am Herzen.“ Mehr will er zu seinem Ausstieg nicht sagen.

„Leidenschaft für den Wein“

Dass er diese Stelle nach noch nicht einmal eineinhalb Jahren wieder aufgibt, begründet er offiziell mit der Option, „aus der Leidenschaft für den Wein und die Erweiterung der Vinothek einen Job zu machen“. Er will sich in der Vinothek an der Seite seiner Frau Christiane und der anderen Gesellschafter stärker ehrenamtlich dort einbringen.

Wetters erster Mann, Bürgermeister Frank Hasenberg, erklärt auf Nachfrage: Das Stadtmarketing für Wetter sei nach wie vor voll handlungsfähig und auf die weitere positive Zukunftsentwicklung ausgerichtet. Vorstand und Geschäftsführung des Stadtmarketing-Vereins leisteten hervorragende Arbeit. Markus Drüke habe sein Verbleiben als Stadtmarketing-Vereinsvorsitzender bis zur Neuwahl eines neuen Vorsitzenden zugesagt.

Tragende Säule der Ehrenamtlichen

Auch die tragende Säule der vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihren Stadtführungen und Wanderungen für viel Freude sorgten, sei natürlich weiterhin erfolgreich für das Stadtmarketing aktiv. Hasenberg: „Wir als Stadt helfen bei der Suche nach einem Nachfolger Thorsten Keims, um das Stadtmarketing entsprechend zu unterstützen.“