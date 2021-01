Wetters Wehr fährt zu Ölspur und angebrannte Bratkartoffeln

Wetter. Als die Funkmelder Samstag das erste Mal piepsten, saßen die Feuerwehrleute gerade beim Frühstück. Danach mussten sie drei Mal ausrücken.

Drei Mal rückte am Samstag die Feuerwehr aus. Die Mitglieder der Löscheinheit Esborn mussten sogar ihr Frühstück unterbrechen; denn um 9 Uhr piepsten ihre Funkmelder.

Zu einer Ölspur in der Straße Im Bremmen rückten daraufhin die Ehrenamtlichen aus. Vor Ort stellten sie fest, dass große Teile der Fahrbahn auf einer Breite von 1,20 Metern mit Kraftstoff verunreinigt waren. Die Feuerwehrleute sicherten zusammen mit dem Stadtbetrieb die Gefahrenstelle. Um die Verunreinigung zu beseitigen, forderte der Stadtbetrieb ein Spezialfahrzeug an, das den Kraftstofffilm auf der Fahrbahn mit einem sogenannten Nassreinigungsverfahren beseitigen konnte. Dabei sprüht das Spezialfahrzeug zunächst ein Reinigungsmittel auf die Fahrbahn aufgesprüht und saugt anschließend die so gelöste Verunreinigung wieder auf. Nachdem die Straße gereinigt war, konnte die Polizei sie wieder freigeben. Einsatzende für Feuerwehr und Stadtbetrieb nach ca. zwei Stunden.

Kochdunst im Wohnheim

Um 11.46 Uhr erreichte die Freiwillige Feuerwehr dann der nächste Alarm: In einem Wohnheim in der Schöntaler Straße hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehrkräfte konnten jedoch schnell ein Einsatzende melden; denn in einer Küche im ersten Obergeschoss waren lediglich Bratkartoffeln in einer Pfanne angebrannt. Durch den dadurch entstandenen leichten Kochdunst hatten die Rauchmelder dann den Alarm ausgelöst. Die eingesetzten Einheiten aus Alt-Wetter, Volmarstein und Grundschöttel konnten nach 20 Minuten den Einsatz beenden.

Baumstamm fest im Hang

Zu einem dritten Einsatz wurde die Feuerwehr dann am späten Samstagabend gegen 22 Uhr gerufen. In der Kaiserstraße sollte in einer Böschung ein Baum umgestürzt sein. Die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter sicherten zusammen mit der Polizei den betroffenen Bereich. Um sich ein genaues Bild machen zu können, leuchteten die ehrenamtlichen Kräfte die Stelle mit den Lichtmasten von Rüstwagen und Hilfeleistungslöschfahrzeug aus. Ein hinzugerufener Fachmann für Baumfällungen begutachtete den im Hang festliegenden Baumstamm dann ebenfalls. Dabei stellte sich heraus, dass der Baum vor einiger Zeit bereits gefällt und zurechtgeschnitten worden war. Da er sicher lag, musste die Feuerwehr dort nicht weiter tätig werden. Alle Einsatzkräfte rückten nach etwa einer Stunde wieder zu ihrem Standort ein.

