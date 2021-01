Wetters Wehr rückt zu Brand bei Abrissarbeiten aus

Wetter Bei Abrissarbeiten in einem Industriebetrieb war die Außenfassade in Brand geraten. Das Feuer gelangte aber nicht ins Gebäude.

Wetter. Zu einem Brandeinsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr

Wetter am Dienstag um 13.13 Uhr gerufen. In einem Industriebetrieb an der Nielandstraße war es bei Abrissarbeiten zu einem Entstehungsbrand an der Außenfassade gekommen. Die dort eingesetzten Mitarbeiter der Abrissfirma reagierten laut Feuerwehr schnell und bekämpften das

Feuer mit zwei Pulverlöschern. Ein Angriffstruppe kontrollierte nach Eintreffen unter Atemschutz die Brandstelle sofort, parallel dazu wurde ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut.

Brandrauch im Gebäude

Da die Feuerwehr bei der Erkundung feststellte, dass Brandrauch auch in das Gebäude eingedrungen war, bauten die Einsatzkräfte ebenfalls einen Löschangriff für das Gebäudeinnere auf. Nach ausgiebiger Kontrolle der betroffenen Räume sowie der Bereiche in den Zwischendecken konnte dann aber Entwarnung gegeben werden: Es war kein Feuer nach innen in das Gebäude durchgeschlagen. Die leichte Verrauchung wurde anschließend mit einem Lüfter beseitigt. Nach gut zweieinhalb Stunden war der Einsatz für alle eingesetzten Kräfte der Einheiten Volmarstein, Grundschöttel, Esborn und des Rettungsdienstes beendet.

Einsatz am Abend zuvor

Bereits am Montag abend rückte die Löscheinheit Alt-Wetter um 19.39 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Ringstraße aus. Nachbarn hatten Hilferufe aus der Wohnung gehört und dementsprechend die Rettungskräfte alarmiert. Die ehrenamtlichen Helfer konnten die Wohnungstür mit einem Spezialwerkzeug öffnen und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich; dieser Einsatz konnte nach einer guten halben Stunde beendet werden.