Wie der Tod von Friends-Star Perry zu einer Verheißung wird

Menschen versammeln sich in New York an einer behelfsmäßigen Gedenkstätte für Matthew Perry vor dem "Friends"-Haus, einem Gebäude, das in Außenaufnahmen der Fernsehserie "Friends" zu sehen ist.

Pfarrer Michael Waschhof aus Wengern bringt Gedanken über den verstorbenen Matthew Perry und göttlichen Trost zusammen.

In dieser Woche verstarb der Schauspieler Matthew Perry. Viele Menschen meiner Generation sind mit ihm aufgewachsen: In der Serie „Friends“ spielte er zehn Jahre lang die Rolle des Chandler Bing. Sein Erfolg in der Sitcom vermochte es leider nicht, ihm Stabilität im Leben außerhalb der Rolle zu geben. Er war schwer alkohol- und medikamentenabhängig und musste mehrere Entziehungskuren unternehmen. Bis 2017 war er noch im TV zu sehen, danach ging es ihm gesundheitlich immer schlechter, und er brauchte lange, bis er wieder in die TV-Öffentlichkeit trat; dies dann aber zur „Friends-Wiedervereinigung“ 2021 mit seinen Serienkolleginnen und –kollegen, mit denen er zeitlebens befreundet blieb.

„Man muss erst berühmt werden, um zu erkennen, dass weder Geld noch Ruhm glücklich machen“, sagte er in mehreren Interviews, in denen er auf Süchte aufmerksam machte. Die Nachricht seines Todes machte mich betroffen, obwohl ich ihn selbstverständlich nicht persönlich kannte.

Das Titellied der Serie heißt „I‘ll be there for you“ – „Ich werde für dich da sein“. In den sozialen Medien, in denen ich unterwegs bin, lief es hinsichtlich der Todesmeldung immer wieder. Es ist ein Lied mit einer Botschaft und auch ich setzte mich ans Klavier, um es zu spielen. In die Trauer hinein spricht es „Ich werde für dich da sein“. Ich bin mit Menschen zusammen, denen es ähnlich ging. Die mit mir „Friends“ oder andere Serien schauen; die mitlachen und mitweinen und die für mich da sind, über jedes Fernsehen hinaus. „I’ll be there for you“ ist eine Aussage, die ganz besonders uns Christen trägt.

Mir ist es der größte Trost zu glauben, dass in einem jeden Leben Gott das erste und das letzte „Ich bin für dich da“ spricht. Selbst dann, wenn es im Leben nicht glatt lief oder es nur vordergründig erfolgreich war. Gott macht da keinen Unterschied, sein „Ich bin da“ gilt vorbehaltlos; Matthew Perry, mir und Ihnen.

Bleiben Sie behütet!

Michael Waschhof ist Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde in Wengern

