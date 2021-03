Das Prozedere war schon so oft in der Corona-Krise unbefriedigend. Und so bleibt es weiterhin. Neue Schutzverordnungen werden von Politikern meist via TV öffentlich verkündet; bis die konkreten Vorgaben aber hier vor Ort ankommen, dauert es. So haben die Verwaltungen in den vergangenen Monaten nicht selten an Wochenenden Dienst geschoben, weil konkrete Verordnungen oftmals erst sonntags eintrafen, die schon tags darauf gelten sollten.



Die kostenlosen Schnelltests sind ein weiteres Beispiel für dieses Vorgehen. Und dass Hagen und Witten hier aus unterschiedlichen Gründen eine flinke Umsetzung gelungen ist – geschenkt. Denn was Politiker ganz oben den Bürgern als Super-Angebot verkaufen, dann aber unten kaum genau so umgesetzt werden kann, fliegt denen ganz oben doch wie ein Bumerang um die Ohren.



Warum bloß tun sie es trotzdem wieder und wieder? Zurück bleiben am Ende vor allem genervte Bürger. Und die Gewissheit, dass Politiker so nicht zur eigenen Glaubwürdigkeit beitragen.