Wie ein kleiner Fisch Herz und Verstand zusammen bringt

Können Fische kuscheln? Gemeindereferentin Dorothee Janssen weiß, was diese Frage mit dem Glück der Menschen zu tun hat.

Mein letzter Adventskalender bestand aus einer Videoserie des Tierparks in Bochum. Die Filme haben mich beeindruckt, und manches geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Zum Beispiel der kleine Fisch, der die Hand seiner Pflegerin erkennt. Wenn sie ihre Hand ins Wasser steckt, kommt er angeschwommen und schmiegt sich an sie. Ist das so? Ja, in dem Film sehen wir es deutlich. Die beglückte Pflegerin spricht ganz zärtlich von diesem kleinen Fisch, und wir fühlen uns an manche schöne Fischgeschichte oder einen Film erinnert, in dem ein kleiner Fisch zum Helden wird.





Aber: Können Fische kuscheln?





Sicher sehen wir diesen Fisch, ob im Tierpark oder im Film, mit unseren Menschenaugen. Fische haben Instinkte, sie können nicht sprechen, aber wir geben ihnen Namen. Ein Fisch ist ein Tier. Vielleicht übertreiben wir, wenn wir uns von einem kleinen Tier anrühren lassen. Da treffen Herz und Verstand aufeinander. Der Verstand kann genau erklären, was der kleine Fisch macht, auch wenn Wissenschaftler sagen: „Wir lernen täglich dazu.“ Das Herz bringt uns dazu, uns dem Kleinen und Schutzbedürftigen zuzuwenden, auch wenn es unvernünftig erscheint und es sich nicht rechnet.





Mit wem verbringen Sie Ihre Zeit und was planen Sie für diesen Sommer? Wir haben Träume und Sehnsüchte und wissen doch genau, dass nicht alles so geht, wie wir es gern hätten. Aber umgekehrt geht es auch nicht. Wenn wir etwas planen, wissen wir aus Erfahrung, dass alles anders werden kann. Ein Glück oder ein Unglück können einen Plan streichen.





Gut ist es, wenn wir Herz und Verstand zusammenbringen können. Die Pflegerin im Tierpark Bochum genießt das unerwartete Glück, das sie durch den kleinen Fisch erfährt. Sie hat viel Arbeit, und die Existenz ihrer Einrichtung ist gefährdet, weil es an Einnahmen fehlt. Das hindert sie nicht daran, ihre Sinne offen zu halten.

Was für ein starkes Bild: Wir können etwas tun, und es wird uns etwas geschenkt. Was uns geschenkt wird, haben wir nicht, aber es macht uns stark. Glück macht stark.





In einem Tagesgebet der Heiligen Messe beten wir: Gott, unser Vater, alles Gute kommt allein von dir. Schenke uns deinen Geist, damit wir erkennen, was recht ist und es mit deiner Hilfe auch tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus.





In diesem Sommer wünsche ich Ihnen, lieber Leser, liebe Leserinnen, viele beglückende Erfahrungen, unerwartet und tiefgreifend, schützend und anhaltend, erhellend und heilend. Und wenn Sie mögen, lassen Sie uns füreinander beten.

Dorothee Janssen ist Gemeindereferentin im Bistum Essen und arbeitet in der Evangelischen Stiftung Volmarstein.

