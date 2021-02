Wie Verein Sterntaler aus Herdecke Kindern mit Krebs hilft

Der Verein Sterntaler aus Herdecke weist auf den Weltkinderkrebstag am 15. Februar hin und erinnert an den Vater eines Kindes: Als die Haare während der Chemotherapie ausfielen, rasierte sich der Papa seine auch ab.

Herdecke. Internationaler Kinderkrebstag am 15. Februar: Der Verein Sterntaler aus Herdecke weist auf Therapien und Hilfe hin. Auch Corona wirkt sich aus.

Diese Diagnose gehört zu den schmerzhaftesten Nachrichten überhaupt: „Ihr Kind hat Krebs.“ Wenn Eltern und Familien diese Hiobsbotschaft erhalten, kommt es auf die richtige Unterstützung an. Sowohl medizinisch als auch im sozialen Umfeld.

Der Verein Sterntaler engagiert sich bekanntlich seit rund 30 Jahren für krebskranke, chronisch kranke, früh geborene sowie behinderte Mädchen und Jungen. Anlässlich des internationalen Kinderkrebstags am 15. Februar will die Einrichtung aus Herdecke auf diese vielfältigen Schicksalsschläge für Familien und den Kampf gegen den Tumor aufmerksam machen.

Laut Deutscher Kinderkrebsstiftung überleben 82 Prozent ihre Krebserkrankung um mindestens 15 Jahre bzw. werden gesund. Aus der Sterntaler-Sicht heißt das: „Die betroffenen Familien können also heute mit viel Hoffnung in die Zukunft blicken.“ Trotzdem stelle die Diagnose Krebs das Leben der Betroffenen zunächst auf den Kopf – erst einmal ist nichts so, wie es einmal war. Große emotionale sowie organisatorische Herausforderungen seien zu bewältigen. Ein großer Einschnitt sowie eine enorme Belastung für die gesamte Familie.

Psychologische Beratung

Der Verein begleitet betroffene Kinder, Jugendliche und Eltern in dieser Lage, sie können verschiedene Hilfsangebote nutzen: Neben künstlerischen Therapien, Hippo- und tiergestützter Therapie stehe auch eine Krankenschwester im Sozialdienst für Fragen zu Pflege und Ernährung, zur finanziellen Unterstützung in krankheitsbedingten Notlagen und Nachsorge bereit.

Gedenktag seit 2003 Der internationale Kinderkrebstag wurde von der Organisation Childhood Cancer International (CCI) im Jahr 2003 ins Leben gerufen, er findet jährlich am 15. Februar statt. In Deutschland leben ungefähr 13,4 Millionen Kinder und Jugendliche. Davon erkranken jedes Jahr ca. 2200 an Krebs.

Beratung und Begleitung biete bei Bedarf auch eine Psychologin an. In diesen psychoonkologischen Gesprächen können Eltern berichten, welche Gedanken und Gefühle sie quälen. Die Sorge um das lebensbedrohlich erkrankte Kind führe laut Sterntaler zu akutem Stress auf unüberschaubare Zeit. Die vielen Fragen zum Krankheitsverlauf, die nicht mit Sicherheit beantwortet werden können, lösen demnach Angst und konstante Unruhe aus.

„Im Gespräch kann gemeinsam überlegt werden, was die Eltern brauchen, um ihre Kinder individuell passend unterstützen zu können. So kann Vertrauen und Zuversicht entwickelt werden“, heißt es. Wenn Stress abgebaut werde, können die körpereigenen Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Ältere Kinder können unabhängig von ihren Eltern über ihren Umgang mit der Krankheit sprechen und auf Wunsch auch Entspannungsmethoden ausprobieren.

Um die Heilungschancen zu verbessern, sei es bei allem Fortschritt in der medizinischen Behandlung wichtig, die Krebserkrankung in einem möglichst frühen Stadium zu diagnostizieren. Der Verein schreibt: „Wie Studien belegen, hat der coronabedingte Lockdown zu einem massiven Rückgang der Arztbesuche und Krankenhausbehandlungen von Kindern und Jugendlichen geführt.“ Aus Angst vor Ansteckung wurden zum Teil auch notwendige Untersuchungen nicht oder sehr spät durch die Eltern und Sorgeberechtigten veranlasst.

Um eventuell daraus resultierende schwerere und kompliziertere Verläufe bei bösartigen Neuerkrankungen, aber auch bei chronischen Erkrankungen zu vermeiden, sollten Betroffene laut Sterntaler auf diese Symptome achten: Knoten oder Schwellungen im Bauch- und Beckenbereich oder an Hals, Kopf und Extremitäten. Auch unerklärliches längeres Fieber, extreme Blässe, Schlappheit, blaue Flecken, häufige Blutungen sowie Schmerzen in Gelenken und im Rücken könnten demnach ebenso wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Abgeschlagenheit oder Müdigkeit ein Hinweis auf eine mögliche Krebserkrankung sein. Da viele dieser Symptome auch bei anderen und weitaus harmloseren Krankheiten auftreten, helfe der Rat eines Kinderarztes oder - onkologen (etwa in der Kinderklinik am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke).