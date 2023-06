Wieder Kletterunfall im Avalonia-Bouldergebiet in Herdecke

Unfall beim Klettern im Bouldergebiet Avalonia: Einsatzkräfte aus Herdecke bringen mit viel Aufwand einen Verletzten aus dem Wald an der Wetterstraße zum Platz am Cuno-Schornstein.

Herdecke. Kräftezehrender Einsatz: Herdeckes Feuerwehr sucht einen verletzten Kletterer per Drohne und trägt den 22-Jährigen durch unwegsames Waldgelände.

Aufwändiger Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Herdecke im Wald: Die Kräfte fuhren nach einer Alarmierung am Sonntag um 16.36 Uhr zu einer Menschenrettung und Tragehilfe nahe der Wetterstraße. Im dortigen Klettergebiet Avalonia, wohin es nach wie vor viele Auswärtige zum Bouldern zieht, gab es einen Unfall. Diagnose: Knochenbruch bei einem 22-Jährigen aus Dortmund.

Die Einsatzstelle befand sich mitten im Waldgebiet und somit in unwegsamem Gelände. Weitere Sportler führten die Ehrenamtler der Feuerwehr zu Fuß an die entsprechende Örtlichkeit. Die Kräfte und die Einsatzleitung gingen an der Wetterstraße in Bereitstellung, eine Drohne der Feuerwehr stieg zur Patientensuche auf. Nach 20 Minuten und „kräftezehrendem Aufstieg“, wie es in einer Mitteilung hieß, fanden sie den Mann und begannen mit der Erstversorgung, ehe der Rettungsdienst übernahm.

Drohne im Einsatz

Nach der Stabilisierung (chirurgische Verletzung) suchten die Einsatzkräfte einen möglichst schonenden und einfachen Weg aus dem Wald. Auch dies wurde mit der Drohne und zu Fuß erkundet. Über die Straße Scheerholz nahe Cuno-Schornstein fuhr dann ein geländegängiges Mehrzweckfahrzeug in das dicht bewachsene Gebiet, kam jedoch nicht bis zum Patienten. Das letzte Stück musste zu Fuß zurückgelegt werden. So wurde der Patient in einen Schleifkorb und auf einem speziellen Offroad-Tragegestell umgelagert. Mit vereinten Kräften wurde der Dortmunder bei heißen Temperaturen aus dem Wald getragen, ehe er auf das Mehrzweckfahrzeug kam und davon fuhr.

Nach gut einer Stunde war der Patient aus dem unwegsamen Gelände gerettet, am alten Kohlebunker auf dem Gelände des Cuno-Kamins kam er in einen Rettungswagen. Der Kletterer kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Wittener Krankenhaus. Ein Hilfeleistungszug war laut Feuerwehr insgesamt 2,5 Stunden im Einsatz.

Einen ähnlich heftigen Unfall gab es im Juli 2021. (gerb)

