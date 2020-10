Wieder Streik - Busse in Wetter und Herdecke fahren nicht

Wetter/Herdecke. Vorige Woche fielen schon einmal zwei Tage viele Busse aus. Nun wird wieder gestreikt. Was in Wetter und Herdecke zu erwarten ist.

Dann müssen wohl wieder die „Elterntaxis“ ran, und nicht nur Schüler werden am Donnerstag zu spät kommen: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat erneut angekündigt, die kommunalen Nahverkehrsunternehmen in NRW zu bestreiken. Viele Busse fahren nicht, aber durchaus nicht alle Fahrten fallen aus. Auch diesmal sollen Züge nicht vom Streik betroffen sein.

Die Arbeitgeber seien auch nach dem Warnstreik in der vergangenen Woche weiterhin nicht zu Verhandlungen über einen bundesweiten Tarifvertrag bereit, so Verdi. Wie die Bogestra mitteilte, stehen am 8. Oktober den ganzen Tag über sämtliche Straßenbahnen und Busse still. Es finden auch keine Fahrten von Fremdunternehmen im Auftrag der Bogestra statt. Die Bogestra fährt in Herdecke auf der wichtigen Linie 376 durch Ende bis zur Herdecker City. Gestreikt wird auch bei der Verkehrsgesellschaft EN. Dort bedienen aber wieder Fremdunternehmen einige Linien – zumindest nach einem eingeschränkten Ersatzfahrplan. Dieser wird derzeit noch ausgearbeitet. VER fährt unter anderem auf den Linien 553/555, die beim Streik vorige Woche meist bedient worden ist.