Wiederaufbauhilfe für Wetter und Herdecke nach Hochwasser

Wetter/Herdecke. Am Freitag startet die Wiederaufbauhilfe für Menschen auch in Wetter und Herdecke, die beim Hochwasser Schäden zu verzeichnen hatten.

Am Freitag startet die Wiederaufbauhilfe für Betroffene, die nach dem Hochwasser Mitte Juli Schäden zu verzeichnen hatten. Vor etwas mehr als zwei Monaten gab es bekanntlich auch in Wetter und Herdecke viele Überschwemmungen, so dass nun auch Wetteraner und Herdecker nun Förderanträge stellen können. Die Grundlage hierfür liefert die Richtlinie „Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“. Sie wurde Anfang der Woche von der Landesregierung veröffentlicht.

Aus dem auf Bundesebene beschlossenen Aufbaufonds 2021 fließen 12,3 Milliarden Euro nach Nordrhein-Westfalen. Dieses Geld steht auch im Ennepe-Ruhr-Kreis für Privathaushalte, Unternehmen, Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei und Aquakultur sowie für den Wiederaufbau der Infrastrukturen in den Kommunen zur Verfügung. Die Mehrzahl der Anträge kann bis Juni 2023 über ein Online-Förderportal gestellt werden. Antworten auf grundsätzliche Fragen zu den Hilfen für einzelne Gruppen, zum Antragsverfahren und zu Fristen sowie zu Ansprechpartnern erhalten Betroffene im Internet (www.land.nrw/wiederaufbauhilfe). Eine Telefonberatung erfolgt unter 0211/4684-4994, und zwar montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr.

