Wiedereröffnung bei Edeka in Herdecke: Das sagen die Kunden

Durchweg positiv bis begeistert zeigten sich Kunden, die am Tag der Wiedereröffnung des Edeka-Supermarktes ihren Einkauf dort erledigten. Knapp vier Monate sind seit dem Brand vergangenen. Am Dienstag um sieben Uhr öffnete der Edeka-Markt nun nach Wochen und Monaten der Sanierung und Modernisierung mit neuen Partnern . „Schön gemacht“, lautete Hella Bombas kurzer Kommentar. Sie habe alles wiedergefunden, und dass nun auch Büsch als Bäcker eingezogen sei, begrüße sie sehr. „Bislang bin ich sonntags immer zu Büsch in der Feldmühlenstraße in Hagen gefahren“, so die Seniorin.

Keine Schlangen

Karola Lappenbusch, Mitglied der Geschäftsleitung , beobachtete das lebendige Treiben und berichtete, dass bereits um zehn vor sieben ein Kunde darauf gewartet habe, dass sich die Türen öffnen: „Aber dann kamen die Kunden nach und nach. Zum Glück haben sich keine Schlangen gebildet.“ Sie selbst habe sich schon über viele Begegnungen mit Bekannten gefreut.

Eine davon ist Margret Gorkow. Sie schwärmt: „Endlich hat Edeka wieder aufgemacht. Das Sortiment ist super, die Gänge sind breiter, und irgendwie kam ich heute besser zurecht als sonst.“ Auch Hanno Kraemer vergibt die Note „sehr gut“. Er habe sich gut zurechtgefunden und auch das „Drei-Länder-Eck“ (Spezialitäten aus Italien, Asien etc.) in Augenschein genommen. „Es ist besser geworden“, so sein Urteil.

„Qualität hervorragend“

„Ich habe drauf gewartet und hatte in den letzten Wochen Probleme, eine Alternative zu finden“, sagt Hans-Werner Ribjitzki . Er sei dann oft nach Hagen-Boele gefahren, „aber dieser Edeka hier sucht vom Angebot her seinesgleichen. Die Qualität ist hervorragend, die Wursttheke sensationell. Und es ist schön, dass auch das Personal geblieben ist.“ Noch nicht alles gesehen hatte Edith Bittner beim ersten Einkauf mit Tochter und Enkelkind, aber „die Gänge sind schön breit, und es ist alles sauber und ordentlich“. Und Kundin Stella Theis meinte, sie sei froh, dass Edeka wieder geöffnet habe. Besonders lobte sie die Frische-Abteilung mit Obst und Gemüse sowie das Bio-Angebot: „Da können die anderen Supermärkte nicht mithalten.“

Sushi für die Tochter

Von einem „Wahnsinns-Angebot“ sprach auch Irmingard Schewe-Gerigk , die u.a. Sushi für ihre Tochter gekauft hatte. Als Brotkorb-Vorsitzende hatte sie direkt bei Büsch gefragt, ob der Herdecker Brotkorb mittwochs die Brötchen vom Vortag bekomme – wie zuvor von Hagenkötter. Die Antwort? „Leider nein. Sie machen Tierfutter daraus. Das ist schade.“