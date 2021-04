Am Container-Standort Nacken an der Ringstraße (neben dem Spielplatz) türmt sich öfter mal Müll.

Umwelt Wilde Müllkippen an Containern in Herdecke

Herdecke. Viele Menschen schaffen es nicht, den Müll in die Container zu schmeißen. Wer trägt die Kosten für die Entsorgung?

Sie sind in vielen Städten ein Ärgernis, aber kaum ein Ort schafft es dagegen anzugehen. Die Rede ist von wilden Müllkippen neben Papier- und Glascontainern. Das hat die SPD Herdecke nun zum Anlass genommen, in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klima und Sicherheit am 29. April eine Anfrage zu stellen. „Für zahlreiche Bürger ist es zur Gewohnheit geworden, neben Papier- und Glascontainern wilde Müllkippen mit Abfällen aller Art zu errichten“, heißt es in der Einleitung.

„Dazu die folgenden Fragen: Wer wird beauftragt diese wilden Müllkippen regelmäßig zu beseitigen? Wie hoch sind die Kosten für diese Beseitigung? Wie können Kontrollen aussehen?“, so die SPD. Hintergrund der Anfrage ist, dass der Fraktion aufgefallen ist, dass besonders nach Feiertagen und an Wochenenden an den bekannten Container-Stellflächen volle Müllsäcke, Farbeimer oder auch Kleinmöbel zu finden sind. Die Technischen Betriebe scheinen diese Stellen zu kennen und entsorgen den Müll relativ zeitnah. Doch das könne nicht die Lösung sein.