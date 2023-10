„Wir sind bei der Digitalisierung gerade mal im Basislager“

Herdecke. Markmann und Müller sind ein Beratungs- und Softwarehaus. Beim Herdecker Unternehmertreff fand Geschäftsführer Müller klare Worte.

Bereits das zweite Mal fand in diesem Jahr der Herdecker Unternehmertreff statt. Gastgeber des 9. Unternehmertreffs, an dem sich 19 Teilnehmende aus 16 Herdecker Unternehmen beteiligten, war Geschäftsführer Michael Müller von der markmann + müller datensysteme GmbH. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster begrüßte er die Gäste am Unternehmenssitz.

Müller stellte zu Beginn kurz sein Unternehmen vor und berichtete, dass der Firmensitz bereits seit 1998 in Herdecke sei und markmann + müller auch Entwicklungsbüros in Litauen und Spanien habe. „Als Beratungs- und Software-Haus für den Mittelstand bieten wir standardnahe Branchenlösungen für die Stahl-, NE-Metall-, Oberflächen- und metallverarbeitenden Branchen und sorgen seit Jahren für die reibungslose Integration der neuen Software in bestehende Arbeitsabläufe. Wir betreuen unsere Kunden und Kundinnen dabei, Altsysteme abzulösen und neue Systeme zeitnah und unter Einbeziehung aller Menschen, die im echten Arbeitsalltag mit den Lösungen arbeiten, umzusetzen“, so Müller. Bei seinem anschließenden Impulsvortrag knüpfte er zum Thema „Der Mittelstand spricht digital – Die Zukunft ist heute“ thematisch an das Thema Künstliche Intelligenz des letzten Unternehmertreffs an. Er veranschaulichte die Meilensteine der Digitalisierung und stellte dar, wie schnell die Entwicklung voranschreitet. Anhand eines Beispiels zur Erfassung von Lkw-Kennzeichen und deren An-und Abfahrtszeit mithilfe des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) wurden den Teilnehmenden verdeutlicht, welche verschiedenen Möglichkeiten KI besitzt, Dinge zu analysieren.

Gelegenheit zum Netzwerken

Zum Abschluss seines Vortrages machte Müller deutlich, dass 65 Prozent des Mittelstandes nicht ausreichend digital aufgestellt seien und die Wichtigkeit des Themas von vielen Firmen unterschätzt werde. Gründe dafür seien kein ausreichendes Personal, begrenzte Ressourcen, Schwierigkeiten bei der Umsetzung sowie die dramatisch steigenden Anforderungen. „Daher ist es umso wichtiger, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu fördern und regelmäßig fortzubilden“, betonte er. „Wir sind noch längst nicht am Ende der Digitalisierung. Ich vergleiche das immer mit dem Mount Everest: Wir befinden uns gerade erst im Basislager. Wer nicht aufpasst, wird abgehängt.“

Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster freute sich über den regen Austausch der Teilnehmenden: „Das Format zum Netzwerken und Diskutieren hat sich gut etabliert. Die Themen der beiden letzten Unternehmertreffs, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, sind sehr chancenreich für viele Unternehmen, stellen jedoch auch Risiken dar. Daher ist es umso wichtiger, sich rechtzeitig über die neuen Möglichkeiten der Technik zu informieren.“

