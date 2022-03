Der schwer verletzte Dortmunder kam nach dem Unfall in Herdecke mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Motorradfahrer Wittbräucke: Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Herdecke

Herdecke. Am Abzweig Wittbräucker Straße und Wittbräucker Waldweg in Herdecke kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Pkw, der Mann wurde schwer verletzt.

Am Donnerstag wurde ein 27-jähriger Dortmunder bei einem Verkehrsunfall auf der B54 in Herdecke gegen 16.40 Uhr schwer verletzt. Das teilte die Polizei EN am Freitag mit.

Der 27-Jährige fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Wittbräucker Straße in Richtung Dortmund. Aus bisher nicht bekannten Gründen bemerkte er nicht, dass der vor ihm fahrende 39-jährige Citroenfahrer verkehrsbedingt anhalten musste – und fuhr auf den Pkw auf.

Der Zweiradfahrer stürzte, rutschte über die Fahrbahn und kam im Einmündungsbereich zum Wittbräucker Waldweg zum Stillstand. Der 27-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste Wittbräucker Straße für etwa eine Stunde gesperrt werden.

